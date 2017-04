Više novca za uzgoj svinja, bez podrške izgradnji objekata

BANJALUKA - Farmeri u RS će ove godine dobijati 40 maraka po tovnoj svinji, što je za 100 odsto više nego lani, dok podrške za investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, izgradnju objekata u stočarstvu i prerađivačkoj industriji neće biti.

To su samo neki od noviteta predviđenih Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2017. Veću podršku će imati i poljoprivrednici za tov kvalitetnog priplodnog podmlatka iz vlastitog uzgoja i to do 25 odsto od prosječne tržišne cijene.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS objašnjavaju da je dio kapitalnih ulaganja odgođen za iduću godinu kako bi se najveći dio novca usmjerio u tekuću proizvodnju. Ističu da su pri izradi novog pravilnika od 14 prijedloga poljoprivrednika usvojili većinu.

Međutim, pojedini poljoprivrednici ne prihvataju ovaj pravilnik jer, kako kažu, nisu uvaženi njihovi najbitniji prijedlozi.

- Ponovo smo prevareni. Brojni naši prijedlozi na sastancima sa resornim ministrom su prihvaćeni kao veoma konstruktivni i obećano nam da će biti uvršćeni u novi pravilnik, od čega gotovo ništa nije usvojeno - nadvedeno je u zajedničkom saopštenju Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS i Udruženju poljoprivrednih proizvođača-mljekara.

Ove tvrdnje su u Ministarstvu ocijenili neistinitim, ističući da je pravilnik urađen po mjeri svih proizvođača, a ne samo nekolicine.

(glassrpske)