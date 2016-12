Višemilionski spor u vezi s "HES Vrbas" trajaće godinama

BANJALUKA - Arbitražni spor između BiH i slovenačke kompanije "Viaduct" iz Portoroža, koji je pokrenut pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova (ICSID), u vezi s (ne)izgradnjom dvije hidroelektrane na Vrbasu, trajaće narednih nekoliko godina, a obje strane najavljuju da će iznijeti mnoštvo argumenata.

Naime, firma "Viaduct", te Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček su 16. septembra ove godine podnijeli zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka, s ciljem naknade štete prouzrokovane kršenjem odredaba Sporazuma o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija, koji je zaključen između BiH i Slovenije, kao i kršenjem odredaba Ugovora o energetskoj povelji, čiji su potpisnici takođe BiH i Slovenija.

ICSID je 15. novembra ove godine registrovao ovaj predmet, što se vidi i na njihovoj zvaničnoj internet stranici, gdje još stoji da tribunal u ovom slučaju još nije konstituisan. Kroz podneseni arbitražni zahtjev Slovenci od BiH potražuju naknadu prouzrokovane štete u visini ne manjoj od 51 milion evra, uz mogućnost uvećanja odštetnog zahtjeva nakon sprovođenja dodatnih relevantnih vještačenja za potrebe arbitražnog postupka. Kako tvrde u svom zahtjevu za pokretanjem arbitraže, toliku štetu su navodno pretrpjeli zbog nemogućnosti realizacije izgradnje dvije hidroelektrane - Krupa i Banjaluka niska, na Vrbasu.

Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, rekao je "Nezavisnim" da je po pitanju "HES Vrbas" potrebno da BiH, koja je u ovom slučaju tužena strana, sprovede sve aktivnosti koje sprovodi država protiv koje je pokrenut spor.

"Svakako da je RS dio tog spora i mi ćemo u skladu s našim obavezama djelovati vrlo aktivno. U budućnosti očekujemo da će doći do izbora arbitara i u tom smislu očekujemo aktivno učešće i institucija RS, koje bi za to bile nadležne, kao i institucija BiH", rekao je Đokić. On je podsjetio da je spor nastao zbog koncesije koja je zaključena 2004. godine i koja nije realizovana, te da odštetni zahtjev iznosi 51 milion evra, koliko potražuju od BiH.

"Ne znam kojom dinamikom će ovaj spor ići, ali procjenjujemo da bi trebalo da traje naredne dvije godine. Mislimo da RS stoji dobro u ovom sporu, ali ne možemo ništa prejudicirati i ne možemo uticati na tok ovakvih sporova, ali sam uvjeren da imamo mnoštvo argumenata koje ćemo ponuditi u toku arbitraže", rekao je Đokić.

Iz Advokatske kancelarije "Baroš" Banjaluka, koja, između ostalih, zastupa "Viaduct" u ovom sporu, rekli su da su investitori iz Slovenije putem koncesionog društva "HES Vrbas" Banjaluka s Vladom RS kao koncendentom 25. novembra 2004. godine, zaključili Ugovor o koncesiji za izgradnju hidroenergetskog sistema na Vrbasu, koji je usljed nerealizacije raskinut 29. septembra prošle godine. Pored njih, slovenačku stranu u ovom sporu zastupaju i "Scrantom Dulles International LLC", advokat Timoti Skrantom, kao i renomirana advokatska kancelarija "Mitchell, Silberberg & Knupp LLP" sa sjedištem u Los Anđelesu, Njujorku i Vašingtonu, na čelu s advokatom Markom Bravinom, koji važi za jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za ICSID arbitražne postupke.

"Više informacija o samom toku arbitražnog postupka za sada ne možemo saopštavati, osim informacija koje se mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici ICSID-a", rekli su iz kancelarije "Baroš" i dodali da se dodatne informacije mogu zatražiti i od Pravobranilaštva BiH, koje zastupa interese BiH u ovom postupku. Na naše pitanje, koji će to biti glavni aduti slovenačke strane u ovom sporu, iz Advokatske kancelarije "Baroš" su rekli da "ukoliko pod glavnim adutima podrazumijevate dokazne materijale koje ćemo koristiti tokom postupka, radi se o složenoj dokaznoj građi koja će biti prezentovana u samom postupku".

Mlađan Mandić, zamjenik pravobranioca BiH, rekao je da je u ovom slučaju veoma obimna dokumentacija, te da se procjenjuje da će spor trajati najmanje tri do četiri godine.

"Slijedi određivanje arbitara u propisanom roku i da se završi dogovor između Vlade RS i Savjeta ministara BiH", rekao je Mandić.