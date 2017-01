Voćarima u RS obećani milioni nikako da stignu

BANJALUKA - Voćari u RS najavili su prekid saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ukoliko im do kraja ovog mjeseca ne budu isplaćena dva miliona maraka na ime nadoknade štete koja je lani nastala zbog mraza.

U Udruženju voćara RS ističu da im je mraz krajem aprila 2016. pričinio štetu od 20 miliona KM, zbog čega nije ostvaren zadovoljavajući rod, a samim tim ni prihod kojim bi izmirili obaveze. Ističu da mjesecima računaju na pomoć ministarstva, a nezadovoljstvo je kulminiralo nakon što im novac nije uplaćen u prvoj polovini januara, kako im je bilo obećano.

- Kupuju vrijeme i obmanjuju nas. Svakih 14 dana odgađaju i obećavaju da će biti sljedeće sedmice, a nikad ništa - kazao je predsjednik Udruženja voćara RS Dragoja Dojčinović.

On je istakao da su voćari tražili oko tri miliona KM od ministarstva, ali da bi bili zadovoljni i kada bi dobili dva.

- Tražili smo minimum samo da isplatimo dio hemijskih sredstava i repromaterijala dobavljačima, da bi nam ljudi vjerovali i da bismo mogli ući u ovogodišnju proizvodnju. Već treba da krenemo sa rezidbom stabala, a nemamo novca da platimo radnike - rekao je Dojčinović.

Dodao je da su voćari u nezavidnoj situaciji, što ih primorava da postave rok ministarstvu za isplatu novca.

- Ako nam država ne pomogne i to hitno, veliki broj voćara neće moći da uđe u provodnju, jer za hektar treba uložiti do 12.000 KM. Čekaćemo pare do kraja mjeseca, a poslije toga ćemo odbiti novac i prekinuti saradnju sa ministarstvom, te tražiti druge partnere - rekao je Dojčinović.

Voćar iz sela Trebovljani kod Gradiške Nikola Vukota kaže da situacija u voćarskoj proizvodnji nikada nije bila teža. Naglašava da im na ruku ne ide ni situacija na tržištu, koje je preplavljeno voćem iz uvoza.

- Nije ovo nikakva kuknjava, plač i izmišljanje, to je naša stvarnost. Došli smo na ivicu provalije - kaže Vukota.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS ističu da će novac za nadoknadu štete od mraza voćarima biti isplaćen, ali o tačnom iznosu ne mogu govoriti dok ne bude završen obračun svih pristiglih zahtjeva za nadoknadu štete.

- Taj obračun se privodi kraju i biće poznat do kraja mjeseca - rekli su u Ministarstvu poljoprivrede.

Podsjetili su voćare da im je ministarstvo izašlo u susret izmjenom pravilnika o podsticajima lani u oktobru, kada je kreiran poseban član pravilnika, kojim je i šteta od mraza uvrštena među štetu na osnovu koje isplaćuju podsticaje.

- I u ovoj godini ćemo zadržati mjeru sufinansiranja osiguranja poljoprivrede i apelujemo na poljoprivrednike da osiguraju svoju proizvodnju, jer je to najsigurniji način da zaštite nju i uloženi novac - rekli su u ministarstvu.

Poziv za strpljenje

Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS Stojan Marinković ističe da je revolt voćara opravdan, ali ih moli za strpljenje, jer smatra da pomoć ministarstva neće izostati.

- Tokom posljednjih pregovora premijerka RS Željka Cvijanović je obećala da će poljoprivrednicima sva dugovanja za 2016. godinu biti isplaćena najkasnije do kraja marta novcem koji treba da stigne iz Rusije. Savjetujem voćarima da se strpe i premoste period do marta - rekao je Marinković.

(Glas Srpske)