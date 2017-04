Vučić: Radovi na izgradnji autoputa idu brže nego ranije

VLADIČIN HAN - Premijer Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji mosta Dzemen Do kod Vladičnog Hana na Koridoru 10 i dobio obećanje izvođača radova da će ta dionica, duga 6,1 kilometar, biti završena do kraja godine.

Most se nalazi na dionici tunel Manajle-Vladičin Han, dugoj 6,1 kilometar, koja se finansira kreditom Svetske banke, dok radove izvodi španski konzorcijum Azvi-Rubau.

Na njoj ima ukupno sedam mostova, a jedan od njih je i Dzemen Do koji je dug oko 500 metara.

"Zadovoljni smo kako to brže i bolje ide u odnosu na ranije situacije, poslije 140 godina ćemo premostiti Grdeličku klisuru", rekao je Vučić i dodao da ima problema u tunelima sa odronima i kosinama.

Premijer je rekao da će država za deset dana isplatiti sredstva od 4,8 miliona evra Koridorima za radove poput napajanja tunela, raskrsnica, petlje...

"To je kada država vodi računa o javnim finansijama i novcu, tada nemate nijednu smetnju", rekao je Vučić.

On je istakao da južni koridor mora da bude gotov do kraja godine, a da će u građevinskom smislu do kraja godine biti završen i istočni krak, na kojem ima problema oko obilaznice kod Dimitrovgrada na dionici Bancarevo - Crvena Reka, preko Sićevačke klisure.

"Dobili smo obećanje da će u građevinskom smislu radovi biti završeni do kraja godine, a ostaju nam neki tehnički radovi za početak sljedeće", rekao je Vučić.

On je istakao da će završetak autoputa približiti Vlasinsko jezeru za sat vremena Beogradu i Novom Sadu, ali da će biti značajan i za dovođenje investitora.