Željezničari prekinuli štrajk glađu nakon posjete predsjednika Srpske

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpke, obišao je štrajkače na Željezničkoj stanici i saopštio im da je plata puštena te da će na računima biti danas ili sutra.

13.15 - U stanicu je upravo ušao prvi voz. Željeznička pištaljka se opet začula!

13.01 - Štrajkači su pristali na prijedlog predsjednika. Obustaviti su štrajk glađu. Ukoliko obećanja ne bi bila ispunjena vraćaju se na staro ali najavljuju i još rigoroznije mjere.

Po Čedu Kneževića dolaze kola hitne pomoći koja će ga prebaciti na Univerzitetsko klinički centar RS. Ostali štrajkači glađu razmatraju opciju odlaska u bolnicu, kako bi se pregledali i uvjerili kakvo im je zdravstveno stanje.

12.56 - Predsjednik Srpske je popio piće sa radnicima koji su koristili trenutke dok je predsjednik još tu kako bi mu svaki izložio svoj problem.

12.45 - Štrajkači glađu su se poslije odlaska predsjednika povukli u svoju prostoriju i razmatraju naredne korake, dok je Dodik sa dijelom radnika otišao u obližnji bife.

12.34 - Predsjednik RS Milorad Dodik je stigao na Željizničku stanicu u Banjaluci, gdje će razgovarati sa predstavnicima štrajkača

"Žao mi je što je došlo do ovoga. Ja očekujem da po ljude koji su u štrajku glađu dođu kola i odvedu ih na klinički centar. Problemi u ŽRS su dugo godina tu, ali dugovi koji su nastali kako su nastali će biti izmireni, ali to se može uraditi samo kroz restruktuiranje koje ćemo raditi u narednom periodu. Takođe uprava što je podigla sebi sve naknade to će biti vraćeno na ono što je bilo prije", reko je predsjednik Srpske.

On je istakao da je plata puštena i da će leći na račune danas ili sutra

Radnici "ŽRS" ne odustaju od štrajka glađu, vozovi i dalje stoje

"Bila je teška noć, hladno brate da ti kažem, ali tu smo svi zajedno bodrimo jedni druge, borimo se, nema odustajanja do zadnjeg. Mjenjali smo se na šinama, malo sjediš, malo uđeš unutra a kolega te zamjeni", ispričali su radnici ŽRS, koji skoro 24 časa sjede na šinama i ne dozvoljavaju vozovima da krenu sa banjalučke stanice.

Da štrajkače nije napustio dobar duh uprkos zimi, gladi i svim drugim nedaćama koje su ih snašle pokazuje i to što se šale na svoj račun te kažu da su od konduktera, skretničara, mašinovođa postali profesionalni grijači šina.

Prema posljednjim informacijama dio štrajkača je pozvan na sastanak sa ministrom saobraćaja i veza Neđom Trninićem koji će im iznijeti šta je Vlada u ovom trenutku u mogućnosti da uradi za njih.

"Politika se miješa u sve pa tako i u ovo, na žalost štrajakači glađu u Doboju su odustali pod određenim pričama koje su im bačene. Mi u Banjaluci ne odustajemo do zadnjeg", kazao je Zlatko Marin, jedan od banjalučkih štrajkača glađu.

Na banjalučku stanicu iz minuta u minut stiže sve više radnika ali i članova porodica koji su došli da im daju podršku

Zanimljivo je da štrajkači za razliku od juče ne moraju da brane prolaz na više mjesta jer je i otpravnik vozova banjalučke stanice u štrajku, tako i da hoće da krenu nemaju osnovne uslove.