Zemlje zapadnog Balkana potpisale Protokol 5: Kamioni na granici odlaze u prošlost

SARAJEVO - Trgovina između Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH, Albanije i Kosova mogla bi biti olakšana i brža već krajem ove godine, kada na snagu stupi tzv. Protokol 5, koji je usaglašen u nekim zemljama potpisan, a u nekim čeka na ratifikaciju.

"Kada se sve sabere dolazimo do toga da se pojednostavljuju samo procedure na granicama i da neće biti više bespotrebnog čekanja koje imamo danas. To je velika stvar za sve one koji se bave trgovinom. To je suština tog sporazuma, a ne bescarinska unija, kako mnogi žele da kažu, s obzirom na to da među tim zemljama ni sada nema carina", rekao je Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrogovinske komore BiH.

Na temu značaja Protokola 5 danas je bilo riječi i na konferenciji koju su organizovali Spoljnotrgovinska komora BiH i DIHK CEFTA projekat, gdje je istaknuto da će taj protokol, uz CEFTA, dodatno liberalizovati trgovinu uklanjanjem barijera koje se odnose na carinu.

Aris Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, rekao je da Protokol 5 donosi i izradu sveobuhvatnog informacionog rješenja, koje će uvezati kontrolne granične organe, kako u BiH, tako i u ostalim zemljama CEFTA, a što će omogućiti lakšu prekograničnu kontrolu i promet robe, samim tim i uklanjanje barijera.

Ono što je najvažnije, a što bi mogao biti najveći domet Protokola 5, jeste da bi već od sljedeće godine duge kamionske kolone na granicama mogle otići u prošlost.

"Nakon realizacije ovog protokola neće biti dugih kolona kamiona na granicama, a ni plaćanja dodatnih troškova, što je sada prisutno", rekao je Ahmet Egrlić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Iako još nije ni započela primjena usaglašenog Protokola 5, načelno je usaglašen i Protokol 6, što je nedavno potvrdio i Rasim Ljajić, potpredsjednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.

Kako je rekao, pojedinačno su svi mala tržišta i kao takva uopšte nisu interesantni za veća strana ulaganja i investicije, a domaće firme sa svojim kapacitetima nisu dovoljno konkurentne da se na svjetskom tržištu bore s velikim kompanijama.

"Neophodno je da udružujemo kapacitete, jer nije isto kada nastupate kao tržište od nekoliko miliona ljudi i skoro 22 miliona ljudi", rekao je Ljajić.

Prema nezvaničnim informacijama, Protokol 6 odnosiće se na priznavanje raznih dokumenata, od sertifikata, preko radnih knjižica do fitosanitarnih dokumenata.

BiH protiv Kosova u Svjetskoj carinskoj uniji

Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, rekao je da neće podržati članstvo Kosova u Svjetskoj carinskoj organizaciji.

"O tome sam obavijestio i Upravu za indirek-tno oporezivanje BiH, jer će njihovo rukovod-stvo odrediti predstavnike BiH na sjednici Sa-vjeta za carinsku saradnju Svjetske carinske organizacije, koja će sutra biti održana u Briselu i na kojoj će se razmatrati aplikacija Koso-va", rekao je Crnadak.

Zatražio je i da predstavnici BiH u Briselu obavezno, kako je naveo, insistiraju na dosljednoj primjeni svih važećih propisa o radu Svjetske carinske organizacije.

"BiH, iako nije priznala nezavisnost Kosova, podržava svako njihovo učešće u regionalnim i drugim inicijativama i forumima, koji proizilaze iz briselskih sporazuma između Beograda i Pri-štine", rekao je Crnadak.