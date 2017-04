Zotov: Očekujem da Narodna skupština objektivno procijeni našu ponudu

BANJALUKA - Direktor "Izrael investment grupe Balkan” Evgenij Zotov očekuje od poslanika da na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske "urade svoj posao" i objektivno procijene sve činjenice u vezi sa ponudom te kompanije za kupovinu državnog kapitala u Rudnicima željezne rude "Ljubija".

"Mi smo kao investitori uradili sve što je potrebno. Rekli smo svoj stav javnosti i nadam se da će poslanici objektivno procijeniti sve činjenice o našoj ponudi", rekao je Zotov.

On je podržao izjavu ministra industrije, energetike i rudarstva Srpske Petra Đokića da RŽR "Ljubija" nije pitanje koalicije ili skupštine, već razvoja Srpske i industrije željezne rude.

Zotov je rekao da neki političari otvoreno govore da žele da iskoriste slučaj Ljubija za svoje političke ciljeve.

"To je prljavo. Ne misle na ekonomiju i industriju u Ljubiji i Prijedoru, već samo na svoje interese", naveo je Zotov.

On je dodao da stanovništvo Ljubije, u kojoj se živi veoma siromašno, očekuje razvoj, zbog čega je potrebno efikasno iskoristiti tamošnje resurse Republike Srpske.

"Ako Narodna skupština prihvati našu ponudu, lično planiram da živim u Ljubiji, a ne u Banjaluci ili negdje drugo. Treba biti tamo gdje kreće razvoj, a osim u rudarenje, spremni smo da ulažemo i u infrastrukturu Ljubije i grada Prijedora", poručio je Zotov.

Vlada Srpske ranije je donijela odluku o prodaji 64,99 odsto akcija RŽR "Ljubija" kompaniji "Izrael investment grupa" za 92 miliona KM.