Alibaba gradi u Zadru distributivni centar za čitavu Evropu?

ZADAR - Kineska kompanija za onlajn trgovinu Alibaba želi da u Zadru napravi distributivni centar za čitavu Evropu, piše "Zadarski list" pozivajući se na izjavu kineskog lobiste i predsednika Evro-azijske poslovne asocijacije Davida Lekaja.

Uprava kineskog internetskog trgovačkog diva Alibaba je, prema njegovim riječima, nedavno donijela odluku o nastavku aktivnosti vezanih za poslovnu zonu Crno u Zadru, čime je taj grad, kako naglašava, ucrtan u katalog kineskih institucionalnih investitora.

"Najveća marketinška prednost Alibabe krije se u tzv. free-shippingu ili besplatnoj dostavi. Međutim, mnogi naši sugrađani koji kupuju preko interneta su primijetili najveći nedostatak, a to je relativno dugo razdoblje od plaćanja do isporuke robe. To Alibaba želi da premosti jednim velikim stovarištem u Zadru", rakao je Lekaj.

Osim poslovne zone Crno, kompanija Alibaba je, kako kaže, zainteresovana i za izgradnju filmskog studija.

Lekaj navodi da je o tome nedavno razgovarao sa glumcem Radom Šerbedžijom, koji je skloniji ideji da Rijeka bude lokacija novog filmskog studija, ali se navodno kompanija Alibaba već zaljubila u Zadar.

"Alibaba grupa ima u vlasništvu nekoliko filmskih studija uglavnom u Holivudu, a ovo bi bila prva takva akvizicija u EU", kaže Lekaj, dodajući da su Budimpešta i Srbija konkurencija Zadru u ovom poslu.