Bitcoin ponovo obara rekord — premašio vrijednost od 4.000$

Novi skok u vrijednosti bitcoina je posljedica porasta tražnje u Japanu, čime je nastavljen trend rasta ove kriptovalute koji traje cijele godine.

U maju je rekordna vrijednost bitcoina bila 2.000 dolara, a prije samo dva mjeseca 3.000 dolara po koinu. Sada je, zahvaljujući pojačanoj tražnji u Japanu, ponovo oborio rekord dostigavši vrijednost od preko 4.000 dolara.

Iako fascinantna, ova cifra ne iznenađuje mnogo jer je u pitanju nastavak trenda koji vlada cijele godine. Ne samo bitcoin, već i druge kriptovalute bilježe nagli rast koji je mahom uslovljen tražnjom iz Japana i Južne Koreje, SEC-ovim (The U.S. Securities and Exchange Commission) razmatranjem odluke o odobrenju trgovinskog fonda baziranog na bitkoinu, ali i time što Rusija razmatra načine na koje se ova valuta može regulisati i oporezivati.

Vrijednost u 12.00 - 13.08.2017.

Ovo interesovanje viših instanci u isto vrijeme radi u korist povećanja povjerenja u bitcoin.

Vrijednost bitcoina nije prestala sa stabilnim rastom ni nakon bitkoin forka koji se desio prije desetak dana, kada se iz Bitcoina izdvojila alternativna kriptovaluta Bitcoin Cash. Iako je postojala briga da će hard fork negativno uticati na stabilnost bitkoina, kriza je relativno brzo prevaziđena.

