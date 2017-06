Brojne novosti na petom SoMo Borcu

ZAGREB - Iz godine u godinu najvažnija digitalna nagrada SoMo Borac, raste i napreduje u sklopu Weekend Media Festivala.

I ove je godine tako, pa peti po redu SoMo Borac dolazi s najviše novosti. Najzanimljivija je da će se prijave, nakon što su četiri godine bile besplatne, ove godine početi naplaćivati. Cijena po prijavi iznosi 99 evra, a kako organizatori kažu, plaćanje će osigurati još kvalitetniji SoMo Borac kako danas, tako i u budućnosti.

Jedna od važnijih novosti je i nešto veći regionalni žiri koji će, kao i do sada, činiti stručnjaci iz najboljih agencija. Također, organizacijski tim je u proces izrade ocjenjivanja uključio bihevioralnog psihologa koji je pomogao da se unaprijedi cijeli sistem. Promjene su se dogodile i u kategorijama, pa su nove kategorije SoMo Web i SoMo App u kojima se nagrađuje najbolja web stranica, odnosno najbolja mobilna aplikacija.

"Mislim da je najvažnija promjena sistema ocjenjivanja, jer će omogućiti još kvalitetnije žiriranje", ističe Ružica Vrdoljak Ličina iz organizacije SoMo Borca te dodaje:

"Same kategorije i inače češće mijenjamo jer se digitalni svijet brzo mijenja i to od nas zahtjeva. SoMo Borac je malo odrastao i nakon četiri godine puno smo iskusniji tako da danas znamo da će peti po redu SoMo biti najjači i najbolji do sada".

I ove ćemo godine na Weekend Media Festivalu saznati koji su najbolji digitalni radovi u regiji, a prijave su već otvorene i traju do 7. septembra. Sve ostale SoMo Borac novosti otkrijte na osvježenom SoMo siteu na www.somoborac.com.

Ovogodišnji, deseti Weekend Media Festival održava se od 21. do 24. septembra u prostorima stare Tvornice duhana u Rovinju, pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe. Uz predavanja i diskusije, Weekend je već tradicionalno rezervisan za partyje i networking koji će ove godine biti podignuti na novu razinu uz brojna iznenađenja prilagođena velikom jubileju.