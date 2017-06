Cinkare same podnijele teret divljanja cijena

BANJALUKA - Cijena cinka, koja je na jesen prošle godine "podivljala" zajedno s cijenom čelika, zadala je velike probleme onima kojima je ovaj metal osnovna sirovina u poslovanju.

Tada je sa 1.950 evra cijena skočila za čak 1.000 evra po toni, što je cinkarama u BiH značajno otežalo poslovanje.

Ipak, kako bi zadržale kupce i ispoštovale ranije dogovorene poslove, nisu mijenjale cijenu svojih usluga pa su tako same iznijele teret rasta.

Nadaju se kako je loš period iza njih jer tržište pokazuje kako cijena cinka ima trend pada, a što će im sigurno biti veliko olakšanje u poslovanju.

Od maja, kada je cink koštao oko 2.950 evra po toni, cijena je pala na oko 2.500 evra.

Bojan Trninić, direktor Fabrike za pocinčavanje u Srebrenici, kaže kako je u pitanju berzanska roba na čiju cijenu se ne može puno uticati.

"To je berzanska cijena sa Londonske berze metala i ne može nikakva kupljena količina, kao ni način plaćanja, uticati na to da se dobije neki popust. Kada se kupuje, minimum se mora uzeti kamion, a vrši se avansno plaćanje, dok sa druge strane s kupcima imamo ugovore na odloženo plaćanje i do 90 dana", kazao je on.

Prema njegovim riječima, u ovoj fabrici nisu željeli da ugroze dugogodišnju saradnju koju imaju s velikim brendovima u automobilskoj industriji poput "Audija" i "Volkswagena", iako su poslovi sklopljeni kada je cijena cinka bila oko 1.300 evra po toni.

"Takođe, cijene koje imamo prema domaćim kupcima ne možemo da mijenjamo, jer onda oni idu na jeftinije alternative poput farbanja i lakiranja i neće da vrše zaštitu pocinčavanjem", zaključio je on.

Ibro Bosančić, direktor i vlasnik cinkare "Ibra" u Tuzli, poredeći januar ove i prošle godine, kazao nam je kako su se cijene gotovo uduplale.

"I pored toga, ne povećavamo cijene pocinčavanja jer je tržište takvo da se berza ne može pratiti, jer bi se cijene svakodnevno mijenjale", kazao nam je on.

Ipak, bez obzira na trenutni blagi pad cijena, treba napomenuti da stručnjaci u ovoj oblasti predviđaju do kraja godine njihov novi rast pa se očekuje da tona košta 2.640 evra.

Inače, cijena cinka je samo od januara do kraja marta ove godine porasla za 12 odsto, podstaknuta rastom potrošnje u Kini, kao i manjom snabdjevenošću tržišta usljed zatvaranja mnogih rudnika.

Stroži tržišni uslovi, posebno za koncentrat cinka, i manja ponuda, u kombinaciji s povećanom potražnjom usljed rasta globalne industrije, doveli su do skoka cijene ovog metala u prošloj godini.

Rast cijena ovog metala traje posljednjih nekoliko godina, a primjera radi ona je prošle godine skočila za čak 60 odsto u odnosu na 2015. godinu.