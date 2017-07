Digitalni servisi Sberbank dobili najviše ocjene

Sberbank digitalni servisi su dobili najvišu ocjenu i međunarodno priznanje u Rusiji od strane magazina Global Finance. Global Finance je mjesečni magazin osnovan 1987. godine od kada važi za jedan od vodećih svjetskih poslovnih magazina. Svake godine Global Finance bira najbolje finansijske institucije širom svijeta. Priznanja koje dodjeljuje magazin Global Finance predstavljaju priznat i pouzdan standard izvrsnosti.

Sberbank je osvojila tri nominacije u Centralnoj i istočnoj Evropi u kategorijama: “Najbolje plaćanje računa”, “Najbolja aplikacija mobilnog bankarstva”, te “Najbolje SMS bankarstvo”.

Alexander Torbakhov, zamjenik Predsjednika Izvršnog odbora Sberbank je ovim povodom izjavio: “Naši digitalni proizvodi se redovno prepoznaju kao najbolji na tržištima na kojima je Sberbank prisutna. Naši klijenti očekuju od nas da im pružamo digitalne servise u skladu sa svjetskim standardima pa čak i da prevaziđemo njihova očekivanja.”

Kao sastavni dio svoje analize, Global Finance uzima u obzir kvantitativne faktore kao i subjektivne kriterijume. Objektivni kriterijumi uključuju akviziciju klijenata koji koriste digitalne servise, povećanje baze klijenata, funkcionalnosti digitalnih proizvoda i strategiju servisa, razvoj novih poslovnih oblasti i inovativnih servisa. Subjektivni kriterijumi uključuju mišljenje analitičara, bankarskih savjetnika i drugih svjetskih stručnjaka iz oblasti ove profesije.

Sberbank a.d. Banja Luka razvija u skladu sa standardima i digitalnom strategijom grupacije ponudu digitalnih servisa, a detaljne informacije o istima se mogu pronaći na internet stranici www.sberbankbl.ba

O Sberbank Rusija

Sberbank Rusija je najveća banka u Rusiji i vodeća svjetska finansijska institucija. Sberbank upravlja skoro trećinom ukupne aktive ruskog bankarskog sektora, ona je ključni finansijski pokretač nacionalne ekonomije i najveći depozitar u Rusiji. Centralna banka Ruske Federacija je osnivač i glavni akcionar Sberbank, u čijem je vlasništvu 50% ukupnog akcionarskog kapitala, a ostale akcije su u vlasništvu sitnih akcionara. Sberbank ima više od 140 miliona klijenata fizičkih lica i milion klijenata pravnih lica u preko 20 zemalja. Sberbank ima najveću distributivnu mrežu u Rusiji s više od 17.000 filijala, te međunarodne poslovne operacije uključujući Zajednicu nezavisnih država, srednju i istočnu Evropu, Veliku Britaniju, Tursku i druge zemlje.

Sberbank Rusija je dobila nagradu “Best Bank in CEE 2014” od strane The Banker magazina i “Best Information Security Initiatives in CEE 2015” od Global Finance magazina.

Službena internet stranica: www.sberbank.ru