Er Srbije uvodi novine: Prijava za let 30 evra

BEOGRAD - Nacionalna aviokompanija Er Srbija od sutra na Aerodromu Nikola Tesla uvodi naplatu usluge aerodromske prijave na let za karte kupljene poslije 22. aprila 2017.

Kako su Tanjugu kazali u toj kompaniji , taksa od 30 evra naplaćivaće se na šalterima putnicima koji se ne prijave preko interneta i to samo za najniže tarife u okviru ekonomske klase, dok će prijava na let na aerodromskim šalterima ostati besplatna za karte kupljene u višim tarifama ekonomske klase i za goste koji putuju u biznis klasi.

Er Srbija navodi da je ovlašćene turističke agente ranije informisala i zamolila da putnike koji su kupili karte poslije 22. aprila obavjeste o naplati prijave za let na aerodromu.

Besplatne prijave za let putem interneta (online ček-in), kako se objasnili u Er Srbiji, moguće je uraditi na portalu airserbia.com , a taj proces traje svega par minuta i može se obaviti 36 časova prije leta a najkasnije jedan sat prije planiranog vremena poletanja.

Prijava na let putem interneta omogućava putnicima da karte za ukrcavanje (boarding pašes) prime na svoje imejl adrese, tako da mogu da nastave pravo na pasošku kontrolu i tako izbjegnu čekanje u redovima na aerodromu.

Uslugu besplatne prijave na let putem interneta mogu da koriste i putnici koji putuju s prtljagom, ali prethodno moraju da predaju svoj prtljag na specijalizovanim šalterima te kompanije za predaju prtljaga (baggage drop-off) na aerodromu Nikola Tesla.

U aviokompaniji kažu da će od danas na Aerodromu Nikola Tesla angažovati i posebno obučene zaposlene za prijavu na let putem interneta (Online Check-In Ambašadors), koji će pružati podršku putnicima koji bi željeli na taj način da se prijave.

Putnicima koji ne žele da se prijave na let putem interneta, odnosno onima koji odaberu da se prijave na let na šalterima aerodroma, Er Srbija savjetuje da dođu na aerodrom tri sata prije leta, jer će broj šaltera za prijavu na let biti smanjen, u skladu sa orijentacijom kompanije na digitalizaciju i prijavljivanje na let putem interneta.