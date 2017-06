Kompanija koja ne zapošljava mlađe od 55 godina

"EverYoung", tehnološka kompanija iz Seula, ima veoma neobičan uslov pri zapošljavaju novih radnika... Naime, kandidat ne smije biti mlađi od 55 godina. Ovo je uslov još od samog osnivanja kompanije čiji naziv u prevodu i znači "Zauvijek mladi". Ova kompanija, osnovana 2013. godine, danas zapošljava 420 radnika i svi su oni dobi od 55 pa čak do 83 godine!

Južnokorejska korporativna kultura je poznata po tome da svoje zaposlene bukvalno tjera u penziju čim napune 60 godina, ali Čung Eunsung, osnivač "EverYounga", nada se da će njegova kompanija promijeniti način razmišljanja. On želi da dokaže da su i stariji isto bitni za jednu kompaniju kao i mlade snage. Zapravo, on je sebi 2013. godine postavio pravilo da neće zaposliti nikoga mlađeg od 55 godina i danas, četiri godine kasnije, on se drži svog pravila.

"Južna Koreja je suočena sa fenomenom starenja nacije i vjerujem da učešće tih starijih osoba može dosta da doprinese našoj ekonomiji. Štaviše, uvjeren sam da su oni ti koji mogu da ožive ekonomiju jer će na taj način da 'udahnu život' ljudima koje su uvjerili da su zreli za penziju", kaže Čung i dodaje: "Zapravo, vjerujem da zapošljavanjem starijih osoba možemo poboljšati kvalitet života, kao i blagostanje u državi".

"EverYoung" kompanija se bavi nadzorom internetskog sadržaja i oni svoje zaposlene obučavaju da rade na raznim platformama. Glavni zadatak osoblja ove kompanije jeste cenzurisanje osjetljivih podataka na Naver Mapu, južnokorejskoj verziji Google Mapsa. Takođe, jedan od zadataka jeste da nagledaju sadržaj na blogerskim platformama. Ono što je interesantno jeste da neki od zaposlenih nikada nisu imali obuku za IT sektor i kompanija ih obučava na licu mjesta.

I dok većina vjeruje da su stariji prilično spori kada je riječ o informacionim tehnologijama, Čung tvrdi da su njegovi zaposleni puni energije i entuzijazma, te da željno iščekuju da nauče nešto novo. Štaviše, on kaže da stariji sa daleko većom pažnjom prate sve što im se objašnjava te da im je koncentracija na visokom nivou, što se ne može reći za mlađe osobe, kojima pažnja veoma često odluta.

"Nastojim da ostanem u toku s vremenom, zato i učim ove nove tehnologije", kaže jedan od zaposlenih, koji ima čak 83 godine. On dodaje da je već uveliko ušao u tajne informacionih tehnologija te da svako jutros željno iščekuje odlazak na posao.

"Nakon što su se kćerke udale i svaka otišla svojim putem, imala sam osjećaj da ništa više ne treba da radim u životu. Međutim, željela sam da radim na sebi, da nadograđujem svoje znanje", kaže En Kjeong-hva, 59-godišnja matematičarka.

Zaposleni u ovoj kompaniji rade u smjenama od po četiri sata, a uz to imaju obaveznu pauzu od 10 minuta svakih sat vremena. Kancelarije su im uređene tako da se tu mogu i odmoriti, ali i izmjeriti sebi pritisak ukoliko je to potrebno.

Čung kaže da je osnovna namjena ove kompanije borba protiv starosne diskriminacije, te da se nada da će njegova kompanija dati praktičan i konkretan primjer ostalima kako treba da djeluju.

(Channel News Asia)