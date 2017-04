Lanac brze hrane najavljuje: Uskoro zabrana

Lanac brze hrane KFC planira da u potpunosti izbaciti piletinu tretiranu antibioticima iz dobavljačkog lanca, prateći svoje konkurente koji služe piletinu.

Ovaj lanac restorana je svojim dobavljačima u Sjedinjenim Američkim Državama dao rok da do kraja 2018. potpuno izbace antibiotike prilikom uzgoja pilića.

Na ovaj način se i ova kompanija, pored glavnih konkurenata, pridružila borbi protiv korišćenja antibiotika u uzgoju mesa, zbog kojih se razvijaju bakterije otporne na tu vrstu lijekova.

Naime, oko dvije trećine antibiotika važnih za suzbijanje zaraznih bolesti kod ljudi koristi se u uzgoju životinja.

Oko 70 odsto antibiotika od vitalnog značaja za borbu protiv infekcija kod ljudi, prodaje se kako bi se koristilo u mesu i mliječnim proizvodima. Zbog toga su medicinski istraživači zabrinuti da pretjerana upotreba ovih lijekova može da umanji njihovu efikasnost u borbi protiv bolesti kod ljudi.

Prošle godine je 14.000 Mekdonaldsovih restorana prestalo da služi piletinu koja je tretirana sa antibioticima.

Konkurent Chick-fil-A, otišao je korak dalje i 2014. najavio da do kraja 2019. neće koristiti meso koje je tretirano bilo kojom vrstom antibiotika.

"Svjesni smo da je ovo rastući javni zdravstveni problem", izjavio je predsjednik KFC-a za SAD Kevin Hochman.

"To je nešto što je važno za mnoge naše klijente, a to trba da uradimo kako bi pokazali relevantnost i spremnost u okviru našeg brenda”, dodao je on.

Međutim, ovi planovi odnosiće se samo na 4.200 KFC-ovih restorana u Americi koje snabdijeva oko 2.000 farmi pilića.

Antibiotik politika KFC je postavljena na osnovama da se primjenjuje od zemlje do zemlje, objasnio je predsjednik ove kompanije u SAD.

(b92)