Ljajić: Turizam kao poslednji Mohikanac na Balkanu

BEOGRAD - Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić otvorio je danas regionalnu konferenciju “Regija za turizam, turizam za regiju” i poručio da je politička stabilnost osnovni preduslov za formiranje zajedničke turističke ponude zemalja u regionu.

"Na Balkanu i u regionu osim populizma i nacionalizma ima i turizma, koji je ostao jedini sektor koji je kao poslednji Mohikanac u borbi za neku normalnost u regionu”, rekao je Ljajić u Palati Srbija.

Kako je istakao, turizam je ostao sektor koji ima potencijal za povezivanje ljudi i država u regionu.

"Ranije se činilo da to mogu da budu sport i kultura, videli da teško ide", dodao je Ljajić.

On je kazao da jedino kod turizma postoji potpuna saglasnost svih država i interes da se unapredi saradnja.

Konferenciju organizuje regionalni portal "Biznis plus", a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija.

Na konferenciji učestvuje i predsjedavajući Predsedništva BiH Mladen Ivanić, potpredsjedavajući Saveta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhaković, ministar turizma FBiH Edita Ðapo, potpredsjednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić, kao i predstavnici privrednih komora regiona.

Ljajić je naglasio da je osnovni uslova da neki turista ode u neku zemlju bezbjednost, politička stabilnost i imidž.

"Preduslov je puna politička stabilnost i najbolji odnosi u regionu. Ovo treba da bude zona mira i stabilnosti a ne zona potencijalnog konflikta”, rekao je Ljajić.

Kako kaže, ako takva slika ode onda džaba, od tog posla neće biti ništa.

Ministar je rekao da kada je riječ o udaljenim turističkim destinacijama jedino zajedničkim turističkim proizvodom možemo privući turiste, a prije svega iz Kine.

"Imamo nekoliko potencijalnih invetivnih tržišta na koje treba da se baziramo, a to su Kina, Japana, Južne Koreje, Irana, SAD, Australije i Kanade. Kina postaje za nas značajno tržište imajući u vidu da smo ukinuli vize za turiste i građane Kine i da očekujemo tokom ove godine otvaranje diretne avionske linije do Beograda do Kine", naveo je on.

On je rekao da vjeruje da postoji spremnost država regiona da uđu u ovaj projekat, što bi bilo na dobrobit njihovih ekonomija.

Prosjek učešća turizma u BDP-u u regionu iznosi 13 odsto, a u tom procentu po učešću prednjači Hrvatska sa više od 21 odsto, Crna Gora isto sa više od 20 odsto.

"Slovenija je na trećem mjestu, BiH sa 9,5 odsto, Srbija 6,5 odsto i Makedonija sa 5,7 odsto", dodao je Ljajić.

Na globalnom nivou turizam učestvuje u BDP-u sa oko 10 odsto.

"Srbija postaje značajna turistička destiacija ne samo u regionu već i Evropi", naglasio je Ljajić.

On savjetuje da region učinimo atraktivnijm i više uložimo u zajedničku promociju.

Ivanić je tokom obraćanja na regionalnoj konferenciji rekao da je teško graditi povjerenje na osnovu ocjene onog što se dogodilo u prošlosti, jer svaka strana vjeruje da je žrtva i da su drugi krivi.

On je kazao da spremnosti za saradnju u turizmu, ipak, ima i da ne vidi, bez obzira na političke sukobe i tenzije, nijedan razlog da nema saradnje u turizmu.

“Po meni, nikada nećemo doći do povjerenja pričajući o prošlosti”, naveo je Ivanić.

On je poručio da povjerenje možemo graditi samo tako što ćemo gledati u budućnost i bazirati se na zajedničke interese.

Ivanić je rekao da su Savjet ministra BiH i Vlada Srbije u oblasti turizma napravili veliki iskorak i da su turoperatori uključili za turiste iz Turske posjete i Srbiji i BiH.

"Mi smo svi pojedinačno mali da bi bili atraktivni, ali zajedno možemo puno da ponudimo i vjerujem da je to nada ove industrije za vrijeme koje dolazi”, poručio je Ivanić.

Na konferenciji je predstavljen i regionalni projekat IPTV za biznis i turizam, kao i hotelski kapaciteti i najznačajniji lokaliteti regiona.