Maslinovo ulje i loza novi aduti vinarije 'Vukoje'

TREBINJE - Pored široke ponude vina koja dolaze iz vinarije "Vukoje", u narednom periodu ovaj hercegovački brend pokreće proizvodnju maslinovog ulja i rakije od grožđa, popularne loze. Upravo to su dva projekta na kojima se radi i koji predstavljaju novitete u poznatoj vinariji.

"Ove godine smo imali prve plodove maslina, trenutno imamo 1.000 stabala od kojih očekujemo vrhunsko ulje. Novi projekat je upravo izgradnja moderne destilerije", kazao je Radovan Vukoje, vlasnik vinarije, i dodao da se radi o milionskom projektu.

Pored maslinovog ulja, tu je i proizvodnja loze s kojom se uskoro kreće.

"Danas su veoma popularne voćne rakije, a mi želimo da pozicioniramo našu lozu. Radićemo na principu po kojem se radi na sjeveru Italije, regiji koja je nadaleko poznata po tome, to jest od svake sorte grožđa će se praviti i posebna loza", rekao je Radovan.

Sve navedeno će, naravno, i da otvori priliku za nova radna mjesta, kojih uvijek nedostaje u BiH. Koliko tačno, vidjeće se u narednom periodu.

Vinarija "Vukoje" je uspjela i da dašak Hercegovine pošalje u daleku Kinu, trenutno najveće i najzahtjevnije svjetsko tržište.

"Za Kinu je u tri navrata otišlo 45.000 boca vina, a oni su sada glavno svjetsko vinsko tržište, ali isključivo za kvalitetne proizvode. Prije izlaska na azijsko tržište, naša vina su se pozicionirala u Americi i u 14 evropskih zemalja. Kada se na sve to doda da sav nektar koji pretvaramo u vino dolazi iz našeg porodičnog vinograda, što je nešto čime se ne može pohvaliti 99 odsto vinarija sa prostora bivše Jugoslavije, onda to puno govori", kaže on.

Vrijeme nije poslužilo vinare ove godine, visoke temperature, poslije kojih su dolazili mrazevi i hladnoća, naudili su lozi, ali uprkos tome, Radovan kaže da očekuje dobru berbu.

"Biće malo slabiji prinos, ali naša vina se generalno prave od malo grožda po čokotu, jer na taj način dobijamo dobru sirovinsku bazu od koje pravimo vrhunska vina, tako da tu neće biti nikakvih problema", govori Radovan.

U vinariji ističu kako su ponosni i na činjenicu da su osvojili nagradu "Bijeli grozd" za najbolji vinski podrum u bivšoj Jugoslaviji.

"Pored nas, još samo pet vinarija je dobilo tu nagradu, što je još jedna potvrda kvaliteta. To pokazuje i brojka od nekih 40.000 vinskih hodočasnika koji nas posjete svake godine", kaže Radovanova supruga Jagoda Vukoje, takođe uključena u porodični biznis, i ističe da se radi o više nego impozantnoj brojci kada se zna da je u pitanju vinarija iz BiH.

Kako kaže, posjete ljubitelja vinske kapljice su veoma važne jer se radi o ljudima koji znaju šta je dobro vino.

"Ono što je veoma bitno je da smo s vinom uklopili i gastronomiju. Tu s nama su najbolji master šefovi, tako da mi Hercegovinu ne promovišemo samo kroz vino, nego i kroz tanjir autohtonim namirnicama koje pritom i sami gajimo. Tu su i naši smještajni kapaciteti, kao što je vila Pergola, tako da u suštini imamo jedan zaokružen sistem", kaže Jagoda.

Posjetioce posebno privlači Vinogradarova kuća, objekat koji se nalazi usred Carskih vinograda sa žilavkom, koji je Austrougarska monarhija podigla još davne 1894. godine. Tu se, kako kaže Jagoda, organizuju sve vrste proslava i druženja, kako korporativnih, tako i privatnih.