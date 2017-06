Meksički preduzetnik proizvodi toalet papir 'Tramp'

Nezadovoljni meksički preduzetnik razočaran imigracionom politikom Donalda Trampa odlučio je da se osveti američkom predsjedniku lansiranjem novog brenda toalet-papira.

Osmijeh na pakovanju rolni toalet-papira, uz frizuru koja je postala zaštitni znak Donalda Trampa i podignut palac nagore, postali su zvanični logo nove robne marke toalet-papira. Meksički preduzetnik Antonio Batalja nazvao je svoj novi patentirani proizvod imenom aktuelnog američkog predsjednika.

Moto proizvoda je "mekoća bez granica“ a na omotu rolni toalet-papira piše "ovo je jedini zid koji smo spremni da platimo“ što su reference na Trampova obećanja u kampanji. Tramp je insistirao na izgradnji zida na meksičko-američkoj granici koji bi spriječio protok migranata, i govorio je da će natjerati meksičku vladu da ga plati.

Batalja je objasnio za "Sputnjiku mundo“ da je na ovu ideju došao ne bi li "društveno i miroljubivo“ odgovorio na Trampove uvrede na račun Meksikanaca tokom predizborne kampanje.

"Želio sam da uradim nešto što će dobiti pozitivnu povratnu informaciju i pomoći migrantima, ljudima koje je Tramp uvrijedio svojim komentarima“, rekao je on.

Batalja je objasnio da njegov projekat nije samo komercijalni i da će dio prihoda ići za pomoć meksičkoj zajednici u SAD.

Ispočetka, Batalja je želio da patentira odjeću ili obuću sa Trampovim imenom, ali nakon što je otkrio da takve robne marke već postoje u Sjedinjenim Državama, preorijentisao se na toalet-papir.

"Uzimajući u obzir veliki broj opcija, odabrao sam toalet-papir jer je to smiješna roba koja može biti interesantna ljudima uz širenje ideje. Uz to, ne rugam se Trampu, jer to nije vrsta toalet-papira sa njegovim likom na listićima (kakva već postoji u SAD)“, rekao je preduzetnik.

Novi toalet-papir trebalo bi da se pojavi u meksičkim prodavnicama za nekoliko mjeseci.

(Sputnjik)