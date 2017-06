NEM 2017: Najuspješnije izdanje NEM-a

DUBROVNIK - Peti rođendan medijske konferencije NEM obilježen je posjetom glumca Michaela Weatherlyja, jakim panelistima, zanimljivim informacijama, sudjelovanjem ministrice kulture Republike Hrvatske i impresivnim brojkama. U četiri dana održavanja, NEM je dokazao kako je relevantan faktor i važan igrač na dinamičnom europskom tlu te kako je vjeran partner svim svojim posjetiteljima u vidu noviteta, trendova i povezivanja tržišta.

NEM 2017, medijska konferencija posvećena televizijskoj industriji s posebnim naglaskom na Srednju i Istočnu Europu, održan je prošloga tjedna 12. – 15. lipnja u biseru Jadrana – Dubrovniku. NEM je ove godine proslavio petu godinu na najbolji mogući način: osim što je ove godine zabilježena najveća posjećenost dosad, organizatori se mogu pohvaliti i drugim aspektima koji su itekako doprinijeli sklapanju novih suradnji i unapređenju televizijske slike u Europi, ali i svijetu.

NEM 2017 u rekordnim brojkama

Od početaka 2013. godine pa do 2017. godine promijenilo se mnogo stvari, no jedna je stvar ostala ista – vizija koju NEM njeguje. Činjenica jest kako u vrijeme osnivanja NEM-a nije postojala konferencija u CEE regiji koja bi se bavila televizijskim tržištem i koja bi povezala zanimljive i relevantne informacije, a istodobno omogućila sklapanje suradnji u različitim sferama.

Dokaz o ostvarenoj misiji i viziji NEM-a ovogodišnje su brojke. Preko 800 sudionika posjetilo je ovogodišnji NEM, a u razgovoru s posjetiteljima istaknule su se vrijednosti koje se nastoje provoditi svake godine: opuštenost, pristupačnost, nove poslovne prilike i važne informacije iznesene na panel--raspravama. Panel-rasprave i posebne prezentacije iznjedrile su ukupan broj od 53 stručnjaka panelista koji dolaze iz samoga vrha televizijske industrije, a koji su svoja iskustva bez suzdržavanja podijelili sa svim gostima NEM-a. Publika, zajedno s panelistima, čini bitan faktor i stvara plodno tlo za nove poslovne suradnje i osobna napredovanja. NEM je ove godine uspio privući goste iz 50-ak zemalja sa svih kontinenata, što čini veoma raznoliku publiku s različitim lokalnim iskustvima: pitanja iz publike i komunikacija tijekom networking događanja svakako su pokazala paletu praksi.

NEM od samih početaka nastoji samostalno financirati sve organizacijske troškove, no bez pomoći svojih vjernih sponzora ne bi uspio dignuti konferenciju na ovu razinu ni doprijeti do velikog auditorija. Ove godine preko 30 sponzora odlučilo je vjerovati u NEM i poduprijeti ga u granicama svojih mogućnosti, stvarajući dobru poslovnu priču zajedno s organizacijskim odborom.

Vrhunski stručnjaci i tople poslovne priče

NEM 2017 obilježen je snažnim panelima i prezentacijama koje su gostima NEM-a poslužile ne samo kao inspiracija nego i kao prilika za produbljivanje znanja. Izzet Pinto, osnivač i predsjednik Global Agencyja, oduševio je svojom inspirativnom pričom o skromnim početcima agencije koja je prerasla u jednu od najvećih neovisnih distributera televizijskih formata. Svojom prezentacijom posjetitelje je podučio kako postoji mnogo padova koji će posljedično dovesti do konačnog uspona te kako treba uložiti trud i riskirati te se voditi krilaticom „go big or go home“. Više o njegovoj uspješnoj priči možete čuti u intervjuu dostupnom na NEM-ovu YouTube kanalu.

Jedan od panela koji je izazvao veliki interes, „Ne možete me zaustaviti: moć TV kanala“, okupio je najjača imena ovogodišnjeg NEM-a poput: Karin Heijink, potpredsjednice za sadržaje i proizvode u Viasat World Limited; Johna Rossitera, generalnog direktora za Središnju Europu u Sony Pictures Television Networksu; Victorije Davies, starije potpredsjednice i Country Manager kompanije Discovery Networks za područje Središnje i Istočne Europe; Michaela Moriartyja, predsjednika AMCNI-ja za Središnju Europu te Bartosza Witaka, višeg potpredsjednika i generalnog direktora za Viacom International Media Networks za Središnju i Istočnu Europu i Izrael. Panelisti su donijeli zaključak kako nije istina da postoji previše kanala, no problem je što je na tržištu premalo kanala s kvalitetnim sadržajem. Naglasili su kako tržište mora sadržavati svjež, jasan, relevantan i zanimljiv sadržaj koji će zainteresirati gledatelje.

Drugi panel koji je pobudio najviše interesa bio je posvećen Free To Air kanalima i njihovoj dominaciji među televizijskom publikom. Koja je tajna njihova uspjeha otkrili su čelnici velikih televizijskih nacionalnih kuća Srednje i Istočne Europe: Krešimir Bačić s Hrvatske radiotelevizije, Petr Dvorak s Češke televizije, Matthias Settele iz slovačke TV Markiza te Pete Smith, direktor Antenne International. Moć besplatnoga i dalje je osobina koja će FTA kanalima davati popularnost, no tu je i dodatan angažman s kojim se svakodnevno moraju boriti kako bi ostali relevantni u sve većem medijskom prostoru televizijskih kanala. U posebnom intervjuu za NEM YouTube kanal, Matthias Settele otkrio je kako, kao stvaratelji formata, ova vrsta kanala uspijeva preživjeti turbulentne godine.

Naposljetku, od lokalne važnosti bio je i panel koji se bavio hrvatskim produkcijskim proljećem. Na njemu je kao posebna gošća sudjelovala ministrica kulture Republike Hrvatske Nina Obuljen Koržinek koja je potvrdila da se pripremaju izmjene zakona kojima će se uskladiti zakoni EU-a sa zakonima RH-a te će se na temelju toga alocirati više sredstava za audiovizualni sektor, čime će se otvoriti mogućnost za veću suradnju neovisnih producenata i HRT-a.

Uz panel-rasprave, NEM je omogućio gostima i ekskluzivne screeninge u vidu NEM Showrooma, privatne arene u kojoj su zainteresirani mogli vidjeti nove formate renomiranih distribucijskih kuća: Global Agencyja, FreemantleMedia, Lionsgatea, BBC Worldwidea, ali i Roberta Knjaza i njegove kuće Redneck and Sons. Ovim potezom NEM i dalje nastoji spojiti europske produkcije s lokalnima, dajući priliku za upoznavanjem hrvatske i regionalne scene.



Networking prilike na svakom koraku

NEM ne služi samo kao mjesto za panele, već je ponajprije posvećen networkingu, što je dokazano u nekoliko navrata. Male networking događaje u vidu pauzi za kave sponzorirale su poznate tvrtke poput Nescafea, Mediavisiona, Akamaia, NBCUniversala, Mediatranslationsa i Discovery Networksa, no pravi networking događaji nastupili su tijekom večernjih sati. Ekskluzivan i najzapaženiji događaj svakako je bio predivan Pickbox Welcome Drink događaj koji se održao na krovu hotela Dubrovnik Palace, a tijekom kojega je američki glumac Michael Weatherly održao privatni Q&A Session s voditeljicom Antonijom Mandić. Eutelsat, dugogodišnji sponzor NEM-a 2017, odlučio je iskoristiti networking događaj te proslaviti 20 godina uspješne suradnje s Fashion TV-jem na kojemu je održana i posebna revija za sve uzvanike koja je odisala posebnim karakterom. FOX Networks Group zatvorio je sezonu NEM-ovih večernjih evenata velikim slavljem u Lazaretima, gdje je uspio rasplesati i spojiti mnoge poslovne ljude i dogovoriti suradnje.

NEM 2017 dokazao je mnoge stvari, a ponajprije da je na tržištu potrebno biti inovativan, svjež, relevantan i slušati bilo svoje publike. Sve što se još može reći jest: vidimo se na NEM-u 2018!