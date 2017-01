Necarinske barijere otežavaju bh. izvoz

BANJALUKA - Privrednici iz BiH se prilikom izvoza u zemlje CEFTA suočavaju sa brojnim necarinskim barijerama od kojih su najizraženije one sa Srbijom, čiji carinici i veterinarski organi, između ostalog, predugo zadržavaju proizvode iz BiH na svojoj granici.

Pored Srbije, BiH je u okviru CEFTA radne grupe za necarinske i tehničke barijere u trgovini prijavila probleme i prilikom izvoza duvana i duvanskih proizvoda na Kosovo, te izvoza pšenice u Makedoniju.

Što se tiče Srbije, izvoznici pilećeg mesa, mlijeka i piva suočeni su sa brojnim opstrukcijama, jer im srpski carinici i veterinarski organi nerijetko ne prizanju izvještaje akreditovanih laboratorija u BiH, iako ove dvije zemlje imaju potpisane protokole o priznavanju ovih izvještaja. Pored toga, na uzorkovanje robe čeka se satima, što naravno poskupljuje izvoz i otežava našim privrednicima da svoju robu plasiraju na tržište Srbije, ali i ostalih zemalja CEFTA regiona, koje vjerovatno u tehničkim, sanitarnim, fitosanitarnim i administrativnim začkoljicama vide šansu da koliko-toliko zaštite svoju privredu.

"Duge su kontrole i dugo se zadržavaju vozila na granicama. U posljednjih nekoliko godina to je manje-više isto. Riješite problem ad hok, nakon toga drugi iskrsne i tako ukrug. Sa druge strane, u BiH sve to ulazi normalno, računamo zemlje CEFTA pa to tako treba, ali to je već naš problem", rekao je Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Kod izvoza piva problem je u tome što dva nadležna ministarstva u Srbiji na drugačiji način tumače isti tekst podzakonskih akata koji se odnose na deklaraciju na proizvodima, zbog čega su bh. izvoznici primorani da prilagođavaju svoje deklaracije kako bi njihova roba uopšte mogla stupiti na tržište Srbije.

Povodom ovoga održano je nekoliko sastanaka kako bi se problem riješio, a o tome su još ljetos razgovarali Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, i Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Međutim, taj problem je i dalje prisutan.

Problem s izvozom pilećeg mesa u Srbiju djelimično je riješen, ali su još prisutni manji problemi u trgovini s Makedonijom, Kosovom, ali i Crnom Gorom, gdje bh. izvoznicima smeta to što na šampone i tečne deterdžente moraju istaknuti obavještenje na Brajevom pismu, odnosno pismu za slabovidna lica.

"Necarinskih barijera ima, ali to je daleko manje nego što je bilo prije. One su još prisutne i javljaju se posebno kada je trgovina sa Srbijom u pitanju. Najviše tih barijera odnosi se na prehrambenu robu i često s njihovom komorom rješavamo određene probleme koji se pojave", rekao je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Kada su u pitanju necarinske barijere koje su zemlje CEFTA prijavile prilikom izvoza u BiH, one se uglavnom odnose na pivo, jer su zakonom u BiH definisani različiti nivoi akciza na pivo u zavisnosti od količine proizvodnje. U BiH za proizvođače koji proizvode ispod 400.000 hektolitara piva akciza iznosi 0,20 KM, a za ostale 0,25 KM po litru, što prema mišljenju Srbije predstavlja necarinsku barijeru, jer su proizvođači, odnosno oni koji izvoze pivo u BiH, dovedeni u neravnopravan položaj na tržištu BiH.