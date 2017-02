Od Niša do Milana i za 20 evra

NIŠ - Niški aerodrom "Konstantin Veliki" bilježi konstantan rast broja putnika, a ove godine se očekuje da će ih biti više od 300.000, kaže direktor Vladica Ðurđanović.

"Prošlu godinu smo završili sa prevezenih 125.000 putnika, a samo u januaru 2017. ih je bilo preko 20.000. Izuzetno smo zadovoljni tim brojem i to nam daje nadu da ćemo ove godine imati preko 300.000 putnika", rekao je on Tanjugu.

Kao što se i pretpostavlja, riječ je uglavnom o putnicima koji dolaze iz južne i jugoistočne Srbije, sa Kosova i Metohije, ali i iz cele zemlje zbog jeftinih karata i niskih aerodromskih taksi.

"Sada imamo devet linija u putničkom saobraćaju i jednu kargo liniju do Istanbula. Od aprila kreće i deseta linija, do Ciriha, nacionalne avio kompanije Swiš, a od jula i avio prevoznika Germania", rekao je on.

Karte su, kaže, preko sajtova tih avio prevoznika i turističkih agencija, već nekoliko mjeseci u prodaji.

Jedna od razloga za uspjeh ovog aerodroma Ðurđanović vidi u niskim taksama, koje iznose svega tri evra, a ističe i da nema subvencionisanih letova i avio prevoznika, jer su ugovori sa lou kost kompanijama napravljeni na komercijalnoj osnovi.

Kaže da se to ne odnosi samo na lou kost kompanije, već je riječ o važećem cjenovniku za sve kompanije, tako da svi lete pod istim uslovima.

Ono čime Ðurđanović nije zadovoljan jeste broj zaposlenih, jer ih je, kaže, ukupno 90, koliko je bilo i kada nije bilo putnika na aerodromu, a sada ih ima preko 125.000.

"Ove godine moramo drastično da povećamo broj radnika, kako bi zadovoljili sve propise ili ćemo doći u situaciju da nemamo dovoljan broj izvršilaca. Za ovaj obim saobraćaja potrebno je da imamo najmanje 150 radnika", objašnjava on.

Osim povećanja broja zaposlenih, planira se obnavljanje opreme, rendgen uređaja, a za sledeću godinu planirana je rekonstrukcija zgrade terminala, tačnije proširenje za 2.500 kvadrata.

"Očekujemo sve više ljudi, hoćemo da imamo i milion prevezenih putnika", ambiciozan je Ðurđanović.

Na konstataciju da se u Srbiji prepričava da se sa niškog aerodroma do Milana može letjeti za 20, 30 evra, Ðurđanović kaže da je to tačno i da su to cijene koje važe u cijeloj Evropi.

"Možda ljudi nisu navikli na te niske cene, ali oni koji putuju lou kost kompanijama znaju da su to redovne cijene tih avio kompanija. One same kažu da je njihova prosečna cena 30 evra", kaže direktor niškog aerodroma i dodaje da se neke karte mogu nabaviti i za pet, sedam i devet evra.

Odgovarajući na pitanje da li ima više putnika tokom praznika, Ðurđanović kaže da kompanije tačno znaju kada se najviše koristi avio prevoz, pa tada pojačavaju saobraćaj.

On dodaje da se dodatni letovi uglavnom uvode za Uskrs, Božić, ali i u julu i avgustu, jer tada dolaze oni koji su na privremenom radu u inostranstvu.