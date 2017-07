Otvoren festival vina u Andrićgradu

VIŠEGRAD - Festival šumadijskih vina pod nazivom "Šumadija u Andrićgradu", na kome je predstavljeno devet proizvođača vina, otvoren je večeras na platou ispred Andrićevog instituta.

Otvarajući festival vina, član Krunskog vijeća Dragomir Acović rekao je da nisu odoljeli pozivu umjetnosti i vina, dva medijuma koji istovremeno nadahnjuju, uznose i podižu našu svijest.



"Evo nas na mestu koje je nastalo iz potrebe i iz inata i gde je volja za lepim nadvladala volju za moć. Na mestu koje vapi za tišinom zaborava i gde se svest i savest ne daju pozivu na tihovanje. Ovde se mora govoriti da se ne bi ugušilo tišinom, ovde se mora gledati da se ne bi oslepelo od stvarnosti", dodao je Acović.



On je naglasio da vino svakome govori drugim jezikom, da umjetnost svakome govori njegovim jezikom, te da umjetnici kojima je posvećeno ovo veče pripadaju različitim svijetovima.



Predstavnik vinarije "Aleksandrović" Katarina Aleksandrović rekla je da je izuzetna čast da se predstavi Šumadija u Andrićgradu.



"Danas promovišemo penušavi trijumf roze, koji je iz berbe 2015. godine. To je penušavo vino napravljeno šampanj metodom", rekla je Aleksandrovićeva.



U okviru festivala šumadijskih vina, otvorena je izložba umjetničkih radova grupe autora pod nazivom "Vino i umjetnost" na kojoj je izloženo 36 djela.



Autor postavke Nebojša Savović Nes rekao je da u nekim ateljeima, kao u vinogradima nije rodilo grožđe, tako da imamo različite postavke.



"Izložba ima vrlo visok kvalitet zahvaljujući autorima. Izložbu prati katalog koji objedinjuje sva tri mjesta izlaganja. To je vinogradareva kuća na Oplencu, galerija `Lubarda` u Andrićgradu i `Beli dvor` na Dedinju", dodao je Savović.



On je naglasio da su na izložbi različite tehnike, stilovi i poetike, ali da je vino sve okupilo, jer su umjetnici vijekovima bili inspirisani vinom.



U kulturno – umjetničkom programu nastupio je bend "Lesandrum trio" koji je održao koncert džez, bluz i evergrin muzike.