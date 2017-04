Počele pripreme za Weekend Media Festival u Rovinju

ZAGREB – Počele su pripreme za jubilarno deseto izdanje Weekend Media Festivala. Najveći komunikacijski festival u jugoistočnoj Europi ove će se godine održati od 21. do 24. rujna u prostorima stare Tvornice duhana u Rovinju, pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe.

Weekend je do sada ugostio gotovo 45.000 sudionika: 1.000 govornika, 35.000 medijskih, marketinških i PR profesionalaca, 3.500 studenata i 5.000 akreditiranih novinara iz cijele regije. Prvi je najavio i neke od top trendova poput mobilnog oglašavanja, native oglašavanja, digitalizacije, programmatica i blockchaina.

„Deseta godišnjica znači da smo napravili dobar posao, no ujedno nam je i veliki izazov. Za deseto, jubilarno izdanje očekujemo veliku prekretnicu te uz visoke standarde pripremamo nešto posebno što će svi posjetitelji moći vidjeti u izgledu i sadržaju“, izjavio je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

Weekend Media Festival pozicionirao se kao središnje mjesto na čijoj se pozornici predstavljaju najnoviji komunikacijski trendovi, tehnološke inovacije, revolucionarne tehnologije te kreiraju ključni buzzwordi uz poznate stručnjake i renomirane predavače iz poslovnog svijeta. „Kroz proteklih deset godina, svake smo se mijenjali, a Weekend je postojao sve bolji. Krenuo je kao medijski-marketinški festival, a sada je festival biznisa, tehnologije i kreativnosti koji uključuje medije i marketing. Za desetu godišnjicu pripremamo bolji i značajniji program uz još veće iskorake i siguran sam da će svi biti oduševljeni“, obećava Nikola Vrdoljak, direktor programa Weekenda.

Weekend Media Festival tijekom posljednjih deset godina postao je sinonim za opušteno mjesto na kojem se okupljaju brojni komunikacijski i marketinški stručnjaci, a također svi koji žele obnoviti poslovna poznanstva i steći nova, čuti o relevantnim trendovima u biznisu te se ujedno i odlično zabaviti. „Od prvog dana do danas postoji dosljednost ovog projekta, a to je da ustraje na konceptu kreativnog dokoličarenja. To je projekt koji veseli svih, od sudionika, izravnih panelista, pa do publike i ljudi koji navraćaju iz samog Rovinja. Mislim da je ovo prepoznatljiva adresa i finale sjajnih događanja koje imamo tijekom godine. Poentiramo i na činjenici da komunikacijska industrija također dolazi na svoje - učiti, razmjenjivati poslovna iskustva, dogovarati poslove, a pritom dokoličariti, odnosno uživati u projektima, osobito u noćnom i kreativnijem dijelu ovog festivala“, istaknuo je direktor korporativnih komunikacija Adris grupe, Predrag Grubić.

Weekend nije rezerviran samo za predavanja i diskusije, već je i mjesto za najpoznatije partyje i networking koji će ove godine biti podignuti na novu razinu. Opuštenoj atmosferi festivala pridonijet će pomno osmišljen glazbeni program koji je oduvijek bio jedan od njegovih najjačih aduta, a tako će biti i ove godine. Njime će se proslaviti deseta godišnjica Weekenda, a faktora iznenađenja neće nedostajati.