Poreska uprava RS naplatila 2,1 milijardu maraka

BANJALUKA - Poreska uprava RS naplatila je u prošloj godini 2,164 milijarde KM javnih prihoda i dodatnih 11,7 miliona KM po osnovu doprinosa za Fond solidarnosti, saopšteno je danas iz Poreske uprave.

U prošloj godini naplaćeno je 434,3 miliona KM ili šest odsto više po osnovu direktnih poreza nego u 2015. godini.

Najveći procentualni rast naplaćenih direktnih poreza ostvaren je po osnovu poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 181,4 miliona KM, a u odnosu na isti period 2015. godine veći je za 36,4 miliona KM.

Po osnovu poreza na dohodak, u prošloj godini naplaćeno je 216,1 milion KM, što je za četiri odsto manje nego u 2015. godini.

Niža naplata poreza na dohodak rezultat je izmjene Zakona o porezu na dohodak od septembra 2015. godine kojim je ukinut porez na dividendu.

Porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara naplaćen je u iznosu od 13,9 miliona KM.

Kod ovih prihoda došlo je do izmjena zakonskog rješenja kojim je propisano da se porez na upotrebu motornih vozila i porez na držanje i nošenje oružja umanjuje i vraća na nivo na kojem je bio prije izmjena iz 2014. godine, te je u tom smislu došlo i do manje naplate ove vrste prihoda u odnosu na 2015. godinu i to za 19 odsto.

Naplata prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti iznosila je u posmatranom periodu 22,8 miliona KM, ili manje za jedan odsto, budući da tri opštine nisu dostavile neophodne podatke za izdavanje poreskih računa za prošlu godinu.

Po osnovu ostalih javnih prihoda, naplaćeno je 350,6 miliona KM.

Naplata prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u prošloj godini iznosila je 22,5 miliona KM, što je za 2,5 miliona KM više nego u 2015. godini.

Naplata po osnovu ostalih prihoda iznosila je 49 miliona KM, što je povećanje za osam miliona KM.

Po osnovu koncesionih naknada, naplaćena su u prošloj godini 44,2 miliona KM.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u prošloj godini iznose 1,376 milijardi KM.

Povećana naplata je zabilježena kod doprinosa za PIO, gdje je tokom prošle godine naplaćeno 757,2 miliona KM, što je 3,8 miliona KM više u odnosu na 2015. godinu.

Manja naplata doprinosa u posmatranom periodu ostvarena je kod doprinosa za zdravstveno osiguranje, gdje je naplaćeno 518,9 miliona KM, ili za 16 miliona KM manje, a koji su u odnosu na isti period prethodne godine naplaćeni manje za 16 miliona KM.

U toku prošle godine Poreska uprava je izvršila 3.883 terenske i kancelarijske kontrole. Inspektori su u izvršenim kontrolama, pored prijavljenih, a neplaćenih obaveza, dodatno utvrdili iznos od 37,02 miliona KM neprijavljenih obaveza.

Poreska uprava u prošloj godini intenzivirala je aktivnosti na kontroli ispravnosti prikazivanja prometa preko fiskalnih kasa. Inspektori su u 2016. godini izvršili 4.311 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, te je za 544 poreska obveznika doneseno rješenje o izricanju zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti.

Po svim osnovama Poreska uprava je izdala 2.399 prekršajnih naloga na kazne od ukupno preko dva miliona KM. Podnesen je i 31 izvještaj nadležnim tužilaštvima sa ukupno pričinjenom štetom za Budžet Republike Srpske u iznosu od 3.588.600 KM.

Prema podacima Poreske uprave, u toku prošle godine na području Republike Srpske registrovano je 1.400 poreskih obveznika - pravna lica i 3.146 poreskih obveznika – preduzetnika, dok je istovremeno odjavljeno 87 poreskih obveznika - pravna lica i 740 poreskih obveznika - preduzetnika.