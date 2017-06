Povučena hrana za bebe Novalac C C, serija 45405

LJUBLJANA, BEOGRAD - Preduzeće Medis Pharma d.o.o, kao distributer proizvoda Novalac Medis, saopštilo je danas da je preventivno povukao sa srpskog tržišta mliječnu hranu za odojčad Novalac C C, serija 45405.

Rok za upotrebu te hrane za bebe je 23. septembar 2018, a proizvođač je UP Medi-Europa SA, poreijklo Francuska.

"Razlog za povlačenje je vjerovatno neadekvatan sadržaj estara masnih kiselina (3-MCPD, glicidil ester) koji je utvrđen u analizi", navodi se u saopstenju.

Da bi se isključile bilo kakve moguće negativne posljedice za zdravlje, savjetujemo da kupci ne upotrebljavaju proizvod Novalac C C, serija 45405, rok upotrebe do 23. septembra 2018, a kupci mogu da vrate proizvod pomenute proizvodne serije u apoteku i biće im vraćen novac, stoji u saopštenju.

Preduzeće Medis Pharma d.o.o. navodi da estri masnih kiselina nastaju u proizvodnji biljnih masti i ulja, te su prisutni u skoro svim termički obrađenim namirnicama koje sadrže biljne masti, između ostalog i u mliječnim formulama za odojčad.

"Biljna ulja su, kao prisutna u mliječnim formulama za odojčad jer su najsličnija masnoći u majčinom mlijeku. Prehrambena industrija, Svjetska zdravstvena organizacija, Evropska agencija za bezbjednost hrane i druge institucije koje se bave proizvodnjom hrane i njenom regulacijom već decenijama proučavaju uticaj tih spojeva na ljudsko zdravlje, ali o tome nemaju jedinstveno mišljenje", navedeno je u saopštenju.