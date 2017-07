Prikupljene 3,3 milijarde KM indirektnih poreza

BANJALUKA - Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u prvih šest mjeseci prikupila je 3,29 milijardi KM indirektnih prihoda, što je za 183 miliona KM ili 5,91 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Portparol UIO BiH Ratko Kovačević rekao je novinarima u Banjaluci da su, nakon povrata PDV-a od 624 miliona KM poreskim obveznicima, neto prikupljeni prihodi iznosili 2,6 milijardi KM.

Ovi prihodi su raspoređeni za korisnike BiH, entitete i distrikt Brčko i veći su za 83 miliona KM u odnosu na prihode koje su korisnici dobili u istom periodu 2016. godine.

Za finansiranje institucija BiH od januara do juna raspoređen je 371 milion KM, za Federaciju BiH 1,481 milijardi KM, Republiku Srpsku 755 miliona KM i distrikt Brčko 81 milion KM.

On je istakao da je, uprkos rastu prihoda od indirektnih poreza, iznos sredstava na računima FBiH i Republike Srpske nešto niži u odnosu na prošlu godinu.

"Razlog tome je porast finansiranja spoljnog duga oba enetiteta, te je rast prihoda zatvorio porast rate spoljnog duga, ali već u idućem mjesecu očekujemo da će minus sredstava koji je legao na račune entiteta biti anuliran", pojasnio je Kovačević.

Od ukupno prikupljenih sredstava od indirektnog poreza, dodao je on, 69 odsto čine prihodi na osnovu PDV-a, koji su iznosili 2,3 milijarde i veći su za sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"Carina je iznosila 130 miliona KM i veća je za 11 odsto u odnosu na prvu polovinu prošle godine, dok je ove godine zabilježen porast vrijednosti uvoza za 14,7 odsto, odnosno uvezli smo raznu robu vrijednosti 7,136 milijardi KM", rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, istovremeno je zabilježen i porast vrijednosti izvoza, te je izvezeno razne robe vrijednosti 4,425 milijardi KM, što je više za 15,5 odsto u odnosu na prošlu godinu.

"Porast izvoza iz BiH uslovio je i porast zahtjeva za povrat PDV–a, te je povrat iznosio 624 miliona KM i u odnosu na prošlu godinu veći je za 100 miliona KM", naveo je Kovačević.

On je napomenuo da za 10 najvećih obveznika za koje je izvršen povrat PDV-a on iznosi 133 miliona KM, te je samo za te firme vraćeno 22,6 odsto u odnosu na prošlu godinu.

"Sve firme koje se bave izvozom imaju stopu PDV-a nula, a s druge strane mogu iskoristiti sav ulazni PDV, te oni svaki mjesec dobijaju povrat PDV-a i to je način na koji država stimuliše izvozno orijentisana preduzeća", rekao je Kovačević.

Kada je riječ o dugovanjima za PDV, on je napomenuo da se ona kreću oko 340 do 350 miliona KM.

"To su dugovanja koja se protežu od 1. januara 2006. godine od kada je uveden PDV i taj iznos varira, te nekada ode u plus, a nekada u minus. S obzirom na to da iznos koji smo naplatili prinudnom naplatom prelazi milijardu KM, možemo reći da imamo uspješnu naplatu PDV-a", rekao je Kovačević.

On je dodao da ne treba stati na ovim rezultatima, te naći način da se naplati i sav preostali dug, jer na vrhu liste dužnika ima i nekoliko državnih preduzeća.