Proizvođači mogu ambalažom manipulisati potrošačima

BANJALUKA - Slaviša Kajkut, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija", tvrdi da proizvođači određenog proizvoda mogu ambalažom manipulisati potrošačima.

"Mi smo kroz protekli period vidjeli nedostatke na određenim proizvodima koji imaju veoma dobar dizajn, ali sam kvalitet nije odgovarao opisu tog proizvoda. Apelujemo na sve potrošače da pored izgleda i dizajna sagledaju i kvalitet koji sadrži taj proizvod", rekao je Kajkut.

Dodaje da veća ambalaža iste gramaže privlači kupcima više pažnje, ali da su proizvođači dužni navesti deklaraciju na artiklu, kolika je nosivost pakovanog dijela, a kolika same robe u ambalaži.

Vladimir Blagojević iz Privredne komore RS rekao je da je vizuelni identitet odlučujući faktor pri opredjeljivanju potrošača za neki brend.

"Pojedini proizvođači većim ambalažama sugerišu da su njihovi proizvodi bitno veći nego što zaista jesu. Na pakovanju proizvoda treba da piše koliko je proizvoda unutra, ali ako prevelika ambalaža utiče na odluku potrošača o kupovini, riječ je o zavaravajućoj poslovnoj praksi", rekao je Blagojević.

Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kaže da onaj ko ne poštuje neka osnovna pravila vizuelnog identiteta nema budućnost na tržištu.

"Ambalaža je danas kao moda, mijenja se. Mora u zavisnosti od proizvoda imati i izgled, oblik, boju... Prema mojim informacijama sve više se ulaže, ali jedna je stvar šta bismo mi željeli, a druga šta tržište omogućuje, u smislu da li imamo dizajnere i tehnologiju za ambalažu", rekao je Trivić.

On je napomenuo da je kod ambalaže problem količina koju koristite da biste mogli dobiti normalnu cijenu.

Na tržištu se nalaze proizvodi iste gramaže, ali u manjim i većim pakovanjima, pa kupac prije odabere veće pakovanje, iako je gramaža ista.

Trivić je to uporedio sa čokoladom, kad je ona bila težine 100 grama, a sada je 80 grama, i rekao da su to velike ili male prevare proizvođača.

"To se dešava i to su tehnike marketinga koji na različite načine pokušava da ubijedi kupca da je njegova roba bolja ili gora, jeftinija ili skuplja. Mi to ne podržavamo, ali su to pravila marketinga i ukoliko ćete biti na tržištu, morate se tako ponašati", pojasnio je Trivić.