Sberbank je šesti najvredniji bankarski brend u Evropi

Tokom protekle 2016. godine vrijednost Sberbank brenda je povećana za 33% na 9.1 milijarde američkih dolara. Sberbank je popravila svoju poziciju na globalnom i bankarskom rejtingu Brand Finance, koji definiše vrijednost poslovnih brendova. Rezultati ovogodišnjeg rejtinga su objavljeni 1. februara.

Sberbank je jedini ruski brend u top 100 poretku bankarskih rejtinga i jedini ruski bankarski brend među top 500 Brand Finance Global (globalnih finansijskih brendova). Sberbank je na šestom mjestu među evropskim bankama, a na dvadesetčetvrtom mjestu u poretku svjetskih banaka.

“Nova realnost je da svijet postaje digitalizovan. Želimo da održimo naš kvalitet, ostanemo jedan od lidera u sektoru, te činimo sve što je u našoj moći kako bismo to postigli. Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve – da se pretvorimo u tehnološki visoko naprednu kompaniju. Svi smo ubjeđeni da ćemo uspjeti, od naših zaposlenih preko klijenata i akcionara”, izjavio je ovim povodom Herman Gref, predsjednik Uprave Sberbank Rusija.

David Haigh, osnivač i generalni direktor Brand Finance-a, je izjavio: “Sberbank je inovativna banka, koja je zasnovala svoje poslovanje na naprednim tehnologijama. Sberbank gradi tehnološku platformu, kako bi rasla kako geografski tako i proširila svoju paletu proizvoda. Sberbank posjeduje tradiciju korporativnog poslovanja, jaku reputaciju, kombinovanu sa dinamičnim menadžmentom. Sberbank je rapidno ojačala snagu brenda i mi očekujemo da će se ovakav trend nastaviti. U godinama koje dolaze, kada će tehnologija transformisati bankarstvo i finansijski sektor, očekujemo da će Sberbank brend još više ojačati.”

Brand Finance izračunava vrijednost brenda koristeći Royalty Relief metodologiju koja određuje vrijednost koju bi kompanija bila spremna platiti da licencira svoj brend u slučaju da već ne posjeduje licencu. Taj pristup obuhvata procjenu budućih prihoda od brenda i obračun cijene licence koja bi bila naplaćena za korištenje brenda.

Najveća banka u Rusiji

Sberbank Rusija je najveća banka u Rusiji i vodeća svjetska finansijska institucija. Sberbank upravlja skoro trećinom ukupne aktive ruskog bankarskog sektora, ona je ključni finansijski pokretač nacionalne ekonomije i najveći depozitar u Rusiji. Centralna banka Ruske Federacija je osnivač i glavni akcionar Sberbank, u čijem je vlasništvu 50% ukupnog akcionarskog kapitala, a ostale akcije su u vlasništvu sitnih akcionara. Sberbank ima više od 140 miliona klijenata fizičkih lica i milion klijenata pravnih lica u preko 20 zemalja. Sberbank ima najveću distributivnu mrežu u Rusiji s više od 17.000 filijala, te međunarodne poslovne operacije uključujući Zajednicu nezavisnih država, srednju i istočnu Evropu, Veliku Britaniju, Tursku i druge zemlje.

Sberbank Rusija je dobila nagradu “Best Bank in CEE 2014” od strane The Banker magazina i “Best Information Security Initiatives in CEE 2015” od Global Finance magazina.

Službena internet stranica: www.sberbank.ru

O Sberbank Europe, Austrija

Sberbank Europe grupacija (Sberbank Europe AG), sa sjedištem u Beču, Austrija je grupacija čiji je vlasnik sa 100% Sberbank Rusija. Sberbank Europe grupacija je prisutna na devet tržišta srednje i istočne Evrope (CEE): Austrija, Bosna i Hercegovina (Sarajevo i Banja Luka), Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Ukrajina i Njemačka. Banka posluje sa ukupno 232 filijale, ima 4.300 zaposlenih i preko 600.000 klijenata.

Službena internet stranica: www.sberbank.at