Slovenija tuži Evropsku komisiju zbog Hrvatske?

BRISEL - Evropska komisija pripremila je akt kojim bi se hrvatskim vinarima u Istri omogućilo da i dalje prodaju vino pod nazivom "teran".

Akt je donesen iako ga je Slovenija zaštitila geografskom oznakom porijekla kao svoj proizvod prije no što je Hrvatska ušla u EU.

To je saopšteno poslije sastanka slovenačkog ministra poljoprivrede Dejana Židana sa evropskim komesarom za poljoprivredu Filom Hoganom.

Židan je nakon razgovora s Hoganom izrazio nezadovoljstvo i ponovio da ne isključuje tužbu protiv EK ako se pokaže da ona tom u sporu favorizuje Hrvatsku. On je i prije razgovora s Hoganom rekao da postoje ozbiljne sumnje da su EK i Hrvatska tokom hrvatskih pristupnih pregovora došle do dogovora kako da zaobiđu slovenačku zaštitu "terana", budući da se to vino proizvodi i u hrvatskom dijelu Istre.

Riječ je o odluci kojom se hrvatskim vinarima dopušta izuzetak u korišćenju naziva "teran". Slovenija je prije ulaska Hrvatske u EU "teran" kao slovenački proizvod zaštila na nivou Unije, što znači da niko osim slovenačkih proizvođača ne može da prodaje vino pod tim nazivom.

Kako prenosi Hina, Hrvatska se na to žalila ističući da Slovenija nije imala pravo da zaštiti "teran" jer se u slovenačkom dijelu Istre proizvodi vino pod tim nazivom od grožđa sorte "refošk", a u hrvatskom dijelu Istre baš od grožđa sorte "teran".

Hrvatski enolozi ističu da su DNK analize pokazale da su "refošk!" i "teran" dvije potpuno različite sorte grožđa, dok u Sloveniji tvrde da je riječ o genetski istoj sorti koja se različito naziva.

U EK navode da su pripremili "nacrt delegiranog akta" kojim bi se hrvatskim proizvođačima, uz određene uslove, dopustila upotreba naziva "teran", čime se priznaje da je "teran" takođe sorta grožđa u Hrvatskoj.

Po novom prijedlogu EK, hrvatski "teran" bi na etiketama imao natpis "Hrvatska Istra", a ispod toga bi, manjim slovima, pisalo "teran".

Komisija dodaje da će na zahtjev slovenačkog ministra Židana, u ponjedeljak, 16. januara, na sastanku posebnog Odbora za poljoprivredu objasniti sva pravna pitanja u vezi s ovim slučajem.

Da bi Slovenija zaustavila usvajanje "delegiranog akta", morala bi da prikupii kvalifikovanu većinu u Savjetu EU što znači da bi za to trebalo da glasa 55 odsto država-članica, u kojima živi najmanje najmanje 65 odsto ukupnog stanovništva Unije.

(NN, b92)