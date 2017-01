Subvencije lutaju hodnicima Vlade

BANJALUKA - Mladima i mladim bračnim parovima koji su podigli stambene kredite Investiciono-razvojne banke (IRB) RS i koji su stekli pravo na subvencionisanje kamatne stope još nije isplaćena nijedna ta subvencija za prošlu godinu.

Naime, iz nadležnih ministarstava u Vladi RS nismo uspjeli saznati kada tačno planiraju izvršiti tu isplatu za prošlu godinu, pošto iz Ministarstva porodice, omladine i sporta tvrde da su uradili svoj dio posla i da je dinamika doznake sredstava u nadležnosti Ministarstva finansija. Međutim, iz Ministarstva finansija su kratko odgovorili da je ovo pitanje u nadležnosti Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta RS su rekli da su ispunili obaveze koje se odnose na dodjelu subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, u smislu unošenja u sistem i odobravanja plaćanja obaveza prema korisnicima subvencija.

"Dinamika doznake sredstava je u nadležnosti Ministarstva finansija, od kojeg smo zatražili urgentno puštanje odobrenih doznaka. Ministarstvo finansija je stavilo na raspolaganje Ministarstvu porodice, omladine i sporta gotovo ukupan iznos subvencija za 2016. godinu pa se očekuje i retroaktivna isplata za prvih šest mjeseci, a moguće i za čitavu 2016. godinu", rekli su iz Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

Kako je već i ranije najavljeno, dodali su da će konkurs za subvencionisanje kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove raspisati i obaveze stvarati kada se za to steknu operativni budžetski preduslovi, a prema objektivnoj procjeni do kraja februara 2017. godine. Naglasili su da je ovo ministarstvo od početka realizacije ovog programa, odnosno od 2008. godine, odobrilo 2.773 subvencije, a za te namjene izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.800.000 KM.

S tim u vezi, podsjećaju da Vlada RS jednom od mnogobrojnih mjera pronatalitetne politike preko ovog ministarstva subvencioniše stambene kredite za mlade i mlade bračne parove kako bi mladi lakše došli do stambenog prostora, što je svakako jedan od preduslova za formiranje porodice. Mladi i mladi bračni parovi se nakon dobijanja stambenog kredita kod neke od komercijalnih banaka, a iz sredstava IRB RS, obraćaju Ministarstvu porodice, omladine i sporta u periodu trajanja konkursa sa zahtjevom za subvencionisanje jedan odsto kamatne stope na odobreni kredit. Pravo na subvenciju kamatne stope, kako kažu, je zagarantovano pravo koje se koristi do konačne otplate kredita, u nekim slučajevima period otplate je i do 20 godina.

"Kako ovaj program traje od 2008. godine, postoje brojni korisnici za koje se subvencije uplaćuju već punih osam godina i svi su upoznati s činjenicom da se pravo na subvenciju ne može osporiti kao i da se isplata nekad izvrši i za nekoliko mjeseci retroaktivno", rekli su iz ovog ministarstva. Prema njihovim riječima, kao i u prethodnim godinama, koliko se isplaćuju subvencije, akcenat se stavlja da se pravo ostvari na ukupan period otplate stambenog kredita, koji je u većini slučajeva 20 godina, a ne na mjesečnu dinamiku, te se ne može dovesti u pitanje opravdanost ovog programa i podrška mladim i mladim bračnim parovima kako bi lakše riješili stambeno pitanje.

Prema tvrdnjama naših sagovornika, mladih bračnih parova korisnika ove subvencije, zadnja uplata je bila u septembru prošle godine, kada su isplaćene zaostale subvencije iz 2015. godine, zaključno s posljednjim mjesecom te godine i od tada ništa. Prema riječima tih sagovornika, koji su opravdano željeli biti anonimni, ranijih godina se dešavalo da uplate budu na mjesečnom nivou ili kvartalno, ali da se nije desilo da se kasni cijelu kalendarsku godinu.

"Mnogo nam znači ova subvencija i ovim putem želim da pohvalim ovu mjeru Vlade RS, ali smatram da bi preuzete obaveze trebalo da budu izvršavane na vrijeme, kako bi imale svoj smisao. Suština je da rata kredita bude umanjivana svaki mjesec tim iznosom subvencije, a ne nakon više od godinu dana plaćanja punog iznosa", rekla je naša sagovornica.