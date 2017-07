Suša "obrala" povrće, slijedi poskupljenje

BANJALUKA - Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Brane Mastalo rekao je da će ovogodišnja šteta na povrtarskim kulturama u Srpskoj, usljed suše i visoke temperature, biti 30 odsto, što će, kako je naveo, pouzrokovati rast cijena ovih namirnica.

Mastalo je naveo da bi Vlada Srpske trebalo da razmotri mogućnost da ublaži štetu kod povrtara proglašavanjem stanja elementarne nepogode.

"Ima uslova za to da nam se pomogne iz budžeta. To je potrebno da bismo naredne godine mogli zasaditi dovoljno povrtarskih kultura", poručio je Mastalo.

On je podsjetio da je, zbog prošlogodišnjih problema s otkupom i dugovima prema bankama i poljoprivrednim apotekama, ove sezone zasađeno 30 odsto manje povrtarskih kultura.

"Kada se na to dodaju pomenuti problemi sa sušom, jasno je zbog čega ćemo imati visoke cijene povrtarskih kultura, iako smo pokušavali da štetu ublažimo navodnjavanjem", upozorio je Mastalo.

On je istakao da je suša najveću štetu nanijela proizvođačima krompira, paprike, kupusa, luka i ostalih kultura osjetljivih na visoku temperaturu.

"Luk ne može vegetirati na temperaturi od 35 do 40 stepeni. On je, i pored navodnjavanja, ranije završio vegetaciju, što će dovesti do manjeg prinosa i kvaliteta. Ukratko, na tržištu će biti potražnje za povrćem, ali mi ga nećemo moći ponuditi ni ovdje, a kamoli Evropi koja takođe ima probleme sa sušom", rekao je Mastalo. (Srna)