Suša spržila 270 miliona, skaču cijene hrane

BANJALUKA - Ovosezonsko smanjenje obima poljoprivredne proizvodnje u RS moglo bi, po procjenama resornog ministarstva, biti teško oko 270 miliona KM, a stručnjaci ocjenjuju da će se to odraziti i na rast cijena hrane, uglavnom domaće.

Da će do poskupljenja doći, potvrdio je i Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koji je naglasio da je zbog izrazite suše, koju je RS imala, biljna proizvodnja smanjena od 40 do 60 odsto, a ponegdje i do 80 odsto.

Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT, rekao je za "Nezavisne" da se očekuje poskupljenje domaće hrane, ali ne i one iz uvoza, od kojeg smo dosta zavisni.

"U zemljama koje imaju visok stepen razvoja agrokulture, gdje se sve navodnjava, biće puno manji uticaj ove vremenske neprilike i roba iz uvoza će nadomjestiti ono što smo mi izgubili. Domaća hrana sigurno hoće poskupjeti, a i pitanje je hoće li moći naći svoje mjesto na tržištu, jer je našem potrošaču najbitnija cijena", pojasnio je Grabovac.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, kazao je "Nezavisnim" da bi direktna posljedica suše mogla biti i veća od 300 miliona maraka.

"Indirektna šteta u vidu pada stočarske proizvodnje i većih troškova hrane i slično biće takođe velika", rekao je Marinković.

Ministar Mirjanić istakao je, na konferenciji za novinare, da se procjenjuje da će ukupan obim biljne proizvodnje biti smanjen sa 1,6 miliona tona na 1,2 miliona tona.

"To će imati negativan uticaj i na stočarsku proizvodnju. Razumije se, to će imati i negativan uticaj na stanovništvo sa stanovišta ponude i potražnje, a što će biti i element koji će uticati na rast cijena", pojasnio je Mirjanić.

Ministar je rekao da treba ići u smjeru uvođenja mehanizama zaštite domaće proizvodnje, što je prijedlog koji je Vlada RS više puta upućivala Savjetu ministara BiH.

"Jedan oblik je uvođenje prelevmana. Drugi je sezonsko ograničenje uvoza", pojasnio je Mirjanić, koji je podsjetio da je u agrarni sektor u RS u proteklih osam godina uloženo 890 miliona KM.

Dok nadležni, dakle, smišljaju mjere kojima će odgovoriti vremenskim nepogodama, iz lokalnih zajednica i dalje sumiraju gubitke.

"U opštini Šamac šteta na kukuruzu zbog suše veća je od 50 odsto, a procjene su da će na nekim područjima biti i veća", rekao je Svetozar Evđić, načelnik opštinskog Odjeljenja za privredu.

Pare stižu i u ponedjeljak

Agencija za agrarna plaćanja RS nastavila je s isplatom podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju iz ove godine, pa je u petak isplaćeno dodatnih 1,4 miliona KM.

"U ponedjeljak se očekuje nova uplata, u skladu sa zaključkom Vlade RS o dinamici isplate podsticaja za 2017. godinu do kraja avgusta", navode iz resornog ministarstva.

Mjere pomoći agraru u RS