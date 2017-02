Teret skupog prevoza pao sa mesa iz BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Bosna i Hercegovina svježe goveđe meso za Tursku i Rusiju može prevoziti preko teritorije Evropske unije kopnenim putem, što je izvoznicima dalo novu alternativu, koju do sada nisu imali, jer se do sada moglo prevoziti samo avionom.

Ova vijest u petak je saopštena iz Ministarstva spoljne trgovine, a Mirko Šarović, resorni ministar, poručio je kako su ostvareni višemjesečni napori Ministarstva i Kancelarije za veterinarstvo BiH da se omogući transport mesa kopnenim putem preko teritorije Evropske unije.

Zeleno svjetlo dao je Stalni odbor za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje Evropske komisije na svojoj sjednici u januaru ove godine, a čime su ispunjena obećanja Ministarstva data u novembru prošle godine.

Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, kazao je kako se desila "ogromna stvar", te da se meso do Turske umjesto avionom može preko Bugarske prevoziti šleperima mnogo jeftinije.

"Primjera radi, jedan avion koji prevozi meso, a može da vozi 44 tone, naplaćivao je to oko 45.000 evra. To što je on vozio staje u dva šlepera, koji svoj prevoz naplaćuju 4.500 evra. To je po kilogramu rasterećenje cijene od oko 1,8 KM", kaže Vasić.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi kupac dao bar trećinu onoga što dobija kroz ovaj način prevoza, otkupna cijena mesa mogla bi biti oko pet maraka, što bi bilo zadovoljavajuće za sve primarne proizvođače goveđeg mesa koji prodaju za Tursku.

"To je izuzetno dobro, ali ako prije svega zadržimo kontrolu nad ovim procesom", zaključio je on.

Međutim, koliko će kupci, koji su do sada po pravilu organizovali i plaćali prevoz mesa, biti zainteresovani da se odreknu tog dijela veliko je pitanje, s obzirom na to da ih na to ništa ne obavezuje, dok sa druge strane na razlici u prevozu mogu ostvariti ekstra profit.

Ono što je, takođe, sigurno je i da će veliki gubitak imati aerodromi sa kojih se avionima meso transportovalo, a koji su u posljednje dvije godine po ovom osnovu imali značajnu zaradu.

Ni prevoznici ne mogu očekivati bilo kakav profit kada je Turska u pitanju jer, kako nam je objašnjeno u Udruženju za međunarodni i unutrašnji transport Republike Srpske, cijeli posao će kontrolisati kupci iz ove zemlje.

"Meso koje će se iz BiH izvoziti za Tursku ići će u njihove robne rezerve, a tender za taj posao je već završen. Kupac iz Turske ima pravo da bira ko će i odakle da mu dovozi meso i on odrađuje svu logistiku. Sav taj prevoz obavljaće se kroz povratne ture, tako da za nas prevoznike ova dozvola ne znači ništa.

Prema raspoloživim podacima, izvoz mesa u Tursku u prošloj godini bio je težak oko 70 miliona maraka.

Jedno vrijeme taj posao je bio blokiran zbog malverzacija unutar BiH jer je u Turskoj završavalo meso koje nije porijeklom iz BiH. Ti problemi su početkom 2016. godine izglađeni, nakon čega je opet počeo izvoz.