Tomislav Tolušić: Mjera za 168 zemalja, ne samo za region

ZAGREB - Uoči sastanka regionalnih ministara u Sarajevu, hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kaže da se hrvatska mjera na uvoz poljoprivrednih proizvoda odnosi na ukupno 168 zemalja svijeta, a ne samo na zemlje u okruženju, ali dodaje da je spreman na razgovor.

"Ni u kom slučaju nije bila intencija nanošenje štete susjednim zemljama. Žao mi je ako se to ispolitiziralo, to definitivno tako nije trebalo biti", rekao je on.

On smatra da ne postoje razlozi za protivmjere Srbije.

"Očekujem da ćemo sjesti sa ministrima iz susednih zemalja kroz nedjelju ili dvije i da ćemo vidjeti tačno u čemu je problem. Do sada smo dobili samo prigovor Srbije i vidjećemo šta se može napraviti po tom pitanju", rekao je Tolušić.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić rekao je juče da još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalbu Srbije, povodom mjera Hrvatske na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, ali na osnovu neformalnih informacija, Brisel smatra da se radi o kršenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.