"U minusu" tri bh. lizing kuće

BANJALUKA - Lizing društva u BiH su u prvih devet mjeseci prošle godine ostvarila dobit od 2,3 miliona maraka, pokazuju podaci entitetskih agencija za bankarstvo.

Prema tim podacima, pet lizing društava koja posluju u BiH poslovalo je pozitivno, dok su tri bila u minusu. Takođe, treba reći da je ukupan bilansni nivo lizing društava u BiH iznosio oko 446 miliona maraka u posmatranom periodu i bilježi pad od 28,4 miliona maraka.

Podaci Agencije za bankarstvo FBiH pokazuju da je u prvih devet mjeseci prošle godine djelatnost lizinga u FBiH, kao rezultat poslovanja, ostvarila dobit od 2.924.000 maraka. Dva lizing društva iskazala su negativan finansijski rezultat u iznosu od 1,7 miliona maraka, dok je pet lizing društava iskazalo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 4,6 miliona maraka.

"Ukupni kapital lizing društava je u posmatranom periodu iznosio 50,3 miliona maraka. U poređenju sa krajem 2015. godine veći je za 2,98 miliona maraka ili 6,32 odsto. Svih sedam lizing društava iskazalo je ukupan iznos kapitala iznad minimalnog iznosa propisanog zakonskim odredbama", naveli su iz Agencije za bankarstvo FBiH. Prema njihovim riječima, bilansna suma lizing društava u FBiH je, zaključno sa 30. septembrom prošle godine, iznosila 442.457.000 maraka, što je za 22,4 miliona maraka ili 4,82 odsto manje u odnosu na kraj 2015. godine.

Ukoliko se uporede pojedinačne bilansne sume sedam lizing društava sa podacima zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, ističu da se dolazi do zaključka da je kod tri lizing društva evidentan porast bilansne sume u iznosu od 30,5 miliona maraka, dok je kod četiri lizing društva evidentan pad bilansne sume u ukupnom iznosu od 52,9 miliona maraka, od čega se samo na jedno društvo odnosi 72,74 odsto ili 38,5 miliona KM.

Sa druge strane, u izvještaju Agencije za bankarstvo RS za prvih devet mjeseci prošle godine navedeno je da je dozvolu za obavljanje poslova lizinga imao jedan davalac lizinga sa sjedištem u RS. Pored toga, dozvolu za rad imale su i četiri poslovne jedinice davalaca lizinga iz FBiH.

Kako su naveli, ukupan bilansni nivo davaoca lizinga sa sjedištem u RS iznosio je u tom periodu 3,9 miliona maraka, dok je na kraju 2015. godine iznosio 9,9 miliona KM.

"Osnovni kapital davaoca lizinga za sjedištem u RS iznosi 2,8 miliona maraka i bilježi povećanje za 450.000 maraka ili 19 odsto u odnosu na kraj 2015. godine. U strukturi ukupnog kapitala davaoca lizinga evidentiran je akumulirani gubitak prethodnog perioda od 2,1 milion maraka i gubitak tekućeg perioda od 600.000 maraka, što je u ukupnom iznosu 2,7 miliona maraka", rekli su iz ove agencije. Dodaju da iskazani gubitak umanjuje osnovni kapital, tako da kapital davaoca lizinga sa stanjem 30. septembra prošle godine iznosi 152.000 maraka i ispod je propisanog minimalnog iznosa od 250.000 maraka, s tim da je davalac lizinga dokapitalizovan početkom oktobra prošle godine sa 150.000 maraka.

Prema njihovim riječima, najznačajnija stavka bilansa stanja davaoca lizinga iz RS je finansijski lizing u iznosu od 3,3 miliona maraka, sa padom od 63 odsto u odnosu na kraj 2015. godine i tako čini 84 odsto ukupne aktive.

"Davalac lizinga iz RS zaključno je sa 30. septembrom prošle godine iskazao negativan finansijski rezultat u iznosu od 610.000 maraka", navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

Predrag Duduković, član Udruženja ekonomista RS - SWOT, rekao je da se lizing društva u BiH u posljednje vrijeme profilišu, ranije ih je bilo više, ali u zadnje vrijeme opstaju najjači i imaju tendenciju rasta.

"U vrijeme kada je teže dobiti klasični kredit, tada lizing dolazi do izražaja, jer je jednostavnija procedura, lakše se dolazi do određenog sredstva koje treba, posebno kada je u pitanju privreda, prvenstveno za nabavku prevoznih sredstava, a zatim i za nabavku mašina i opreme", rekao je on i izrazio očekivanje da će lizing u narednom periodu biti u ekspanziji.