"Violeta" od aprila na policama "Spara"

GRUDE - Austrijski "Spar" i "Violeta" potpisali su ugovor kojim će na policama "Spara" početkom aprila biti plasirani "Violetini" proizvodi, čime je "Violeta" postala prvi brend sa ovih područja u neprehrambenoj kategoriji na austrijskom tržištu.

"Violeta" je na tržištu Evropske unije prisutna već duži niz godina. U Hrvatskoj imaju i proizvodnju, dok je u Sloveniji distribucija. Međutim, na Sloveniju i saradnju s "Intersparom", koji je prepoznao njihov kvalitet, su izuzetno ponosni, jer im je to otvorilo vrata za saradnju s austrijskim "Sparom".

Petar Ćorluka, predsjednik Uprave "Violete", kazao je kako je to veliki izazov, ali i obaveza, jer je konkurencija velika, a potrošači su zahtjevniji, te da su sve kriterijume zadovoljili, kako na bh. tržištu, gdje imaju najveće udjele, tako i na evropskom tržištu, gdje se još probijaju.

Za početak će to biti 10 do 15 kamiona, koji će ići kao test za opipavanje pulsa austrijskih potrošača i od toga će zavisiti dalja saradnja.

"Violetu" je inače u srijedu posjetio Martin Pamer, austrijski ambasador, koji je uz Ćorluku obišao novu tvornicu, upoznao se s načinom proizvodnje i testiranja dječjih pelena, tekućih deterdženata i omekšivača.

Tom prilikom se i sam uvjerio u vrhunski standard njihovog poslovanja i proizvodnje, a jedna od tema razgovora bila je i saradnja austrijskog "Spara" s "Violetom".

Nakon svega, on je istakao kako je izuzetno pozitivno iznenađen svime što je vidio u tvornici. Smatra da je to veliki doprinos bosanskohercegovačkom društvu, te kako je sad najbitnije stvoriti pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini i o proizvodima koji se u njoj proizvode, dodajući kako će to biti prioritet u njegovom mandatu.