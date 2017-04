"Cloud Republika Srpska"

Informatički koncept "cloud computing" znači da njegovi korisnici mogu u svakom trenutku pristupiti aplikacijama i podacima koji nisu smješteni na jednom kompjuteru, već u takozvanom oblaku, što znači da se programima, evidencijama i dokumentaciji može pristupiti sa većeg broja uređaja, u bilo koje vrijeme i sa različitih lokacija. U principu, riječ je o tome da se maksimalno iskoriste svi resursi potrebni korisniku, i to baš onda i u onom stepenu koliko su mu zaista potrebni. Umrežavanje korisnika, znanja, podataka - dakle resursa - jeste razlog zbog kojeg je "cloud computing" postao toliko važan za sve ozbiljne kompanije u svijetu, budući da su pored ostalih jasnih prednosti i troškovi IT operacija u "cloudu" 2-8 puta manji u odnosu na tradicionalna IT rješenja.

Ideja "clouda", prema tome, jeste ideja umrežavanja i optimizacije korišćenja dostupnih resursa. Ako bismo ovu bazično informatičku ideju postavili u kontekst društvenih procesa u Republici Srpskoj u ovom datom istorijskom trenutku sa njegovim specifičnostima i realitetima, onda bismo mogli da uočimo sljedeće... Naime, činjenice su da Republika Srpska danas ima nešto preko milion stanovnika, da će svake naredne godine, makar u periodu od narednih 15 godina, taj broj biti sve manji, da smo već ostali bez značajnog broja radno sposobnih i obrazovanih ljudi koji su otišli napolje da zarade svoj komad hljeba, da će biti sve više mladih i ljudi u srednjem životnom dobu koji odlaze odavde. Dakle, napuštaće nas oni koji u sebi imaju potencijal i želju da nešto konkretno urade i promijene, jer trenutno osjećaju da njihovo znanje i energija na ovom prostoru ne mogu da se optimalno valorizuju, odnosno da s istim stepenom ulaganja znanja i rada mogu mnogo više da zarade negdje vani, gdje je pritom znatno manja opasnost od izbijanja nekih novih sukoba i ratova. Ovdje će ostajati oni manje energični, što praktično znači da će unutar postojećih granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine biti sve manje ljudi sa relevantnim potencijalom da inoviraju tehnologije, razviju privredne potencijale, u najkraćem - učine ovaj prostor boljim mjestom za život. To su u osnovi lako dokazivi, takoreći matematički parametri: ako na raspolaganju imate sve manje i manje resursa na nekom prostoru, teško da možete očekivati da ćete na tom istom mjestu napraviti iznenada neke spektakularne rezultate.

Ideja "Cloud Republika Srpska" stoga upravo i jeste zasnovana na prihvatanju činjenice da značajan broj važnih resursa u Republici Srpskoj više nisu fizički u Republici Srpskoj. No, ako želi da bude odgovorna prema sebi, svojoj budućnosti i svojim građanima, Republika Srpska mora da koristi sve resurse koje ima, ili koje može da ima. Sa svojim postojećim karakteristikama, a pogotovo imajući u vidu negativne trendove, mi na bilo koji način nećemo biti konkurentni u iole širim okvirima u narednih deset godina, a ako se negativni demografski procesi nastave pitanje je šta će uopšte od biološke supstance Republike da preostane. Zbog toga je neophodno početi koristiti i one resurse koji trenutno nisu ovdje, baš kao što je potrebno biti svjestan i činjenice da ćemo u narednim godinama imati sve više tih resursa (čitaj: efikasne radne snage) u inostranstvu, a ne u samoj Republici Srpskoj. Premali smo da bismo se tih svojih potencijala tek tako odricali, pogotovo kad moramo biti svjesni činjenice da ćemo u budućnosti morati dolaziti i do novih ljudskih resursa koji nužno uopšte neće biti originalno niti iz Republike Srpske, niti Srbi, Bošnjaci ili Hrvati na kraju krajeva.

Trenutno u Republici niko u sistemu ne zna ni približno koliko je mladih i stručnih ljudi otišlo iz Republike napolje. Ne znamo kojih su to oni konkretno stručnih profila, čime se bave napolju, u kojim kompanijama rade, u kojim poljima su referentni. Zbog toga je potrebno da se konačno počne voditi računa o tome, odnosno da se uspostave baze podataka o našim ljudskim resursima u inostranstvu. Esencija ideje "Cloud Republika Srpska" jeste da Republika Srpska nije samo fizička teritorija u realnom prostoru u BiH i na Balkanu, nego da je Republika Srpska svako mjesto gdje žive ljudi koji se osjećaju njenim građanima i koji žele postati dijelom koncepta Republike Srpske, da je Republika svaka ideja tih ljudi, da je Republika svaki poslovni poduhvat tih ljudi koji oni žele da povežu sa Republikom.

Na taj način Republika Srpska postaje višestruko mobilnija, dinamičnija, otvorenija i fleksibilnija kad je riječ o hvatanju koraka sa tehnološki i ekonomski razvijenijim sistemima. Poenta je da se preokrene shvatanje da su uspješni ljudi problem jer ugrožavaju nekoga i nešto, pa ih se zato tako prelako i odričemo, u razmišljanje da su uspješni ljudi upravo osnovni smisao Republike, da želimo da znamo ko su oni, gdje žive, šta rade i da se povežemo s njima. "Cloud Republika Srpska" mora postati prvo ideja, potom princip funkcionisanja Republike, opšteprihvaćena svijest, a naposlijetku i administrativno-programski mehanizam koji uvezuje prirodne potencijale Republike Srpske, njenu postojeću infrastrukturu i logistiku i kadrove kojima raspolaže, a sa našim i drugim ljudima u inostranstvu gdje god oni da žive. Primjera radi, domaći preduzetnik koji je pokrenuo neki posao relativno dobro funkcioniše, radi nekoliko godina i sad mu je potrebno da pređe u sljedeću fazu koja podrazumijeva daleko stručnije tehnologe ili inženjere koji su na raspolaganju na domaćem tržištu rada. Za tog preduzetnika moraju znati svi naši ljudi koji žive u inostranstvu i koji su dio "Cloud Republika Srpska" i koji ili imaju reference koje su njemu potrebne ili koji znaju nekoga ko ih ima, pa makar taj neko i nemao bilo kakve veze sa Republikom Srpskom. Lično poznajem neke naše preduzetnike koji su spremni da plate specifične radnike dobro čak i za evropske prilike, no oni prosto nemaju na domaćem tržištu rada stručnjake potrebnog profila. Zato je neophodno da kreiramo prvo ideju, a potom i konkretan sistem koji će omogućiti umrežavanje svih tih resursa, ponude i potražnje, te tako optimizovati našu ekonomiju i, uopšte, društveni sistem. "Cloud Republika Srpska" bi sadržavao sve relevantne podatke o prirodnim i turističkim potencijalima Republike, o mogućnostima razvijanja organske poljoprivrede, o ama baš svakom selu u Republici koje bi moglo da bude interesantno nekom u Holandiji, Novom Zelandu ili Singapuru. Linkovi prema zainteresovanim partnerima u početku bi bili upravo naši ljudi napolju, a kasnije bi se mreža u "Cloud Republika Srpska" sve više i više širila, taj koncept Republike bi privlačio nove ljude za koje danas nemamo pojma da oni postoje baš kao što niti oni nemaju pojma da mi postojimo.

Takođe, drugi aspekt "Cloud Republika Srpska" podrazumijeva da se administrativno-pravni sistem Republike u cijelosti sinhronizuje sa samom idejom ovog koncepta. To praktično znači da, ako neko fotografiše neko selo u proljeće u Srpskoj, ta fotografija putem posebne kategorije u "Cloud Republika" postane interesantna nekom napolju sa novcem dovoljno ne samo da dođe tu, nego i da nešto investira, taj čovjek mora automatski dobiti sve potrebne informacije koje se tiču pravnih propisa u vezi s investiranjem u Republici Srpskoj, mogućnosti da stranci registruju svoje privredne subjekte kod nas, procedure u vezi s građenjem, fiskalnim propisima i svakim aspektom koji prati investiciju od faze ideje do faze implementacije. Da bi se ovo postiglo, jasno je, upravo su nam i potrebni u početku naši školovani ljudi u zemlji i inostranstvu, jer postojeći administrativni aparat objektivno nije u stanju da isprati ove zahtjeve.

Kroz projekat "Cloud Republika Srpska" bi se, nakon opredjeljenja za ovakvu ne samo aktivnost, nego i vrijednosni sistem, svaka dimenzija Republike Srpske kontinuirano usavršavala i poboljšavala. Svijest da svaki dan moramo da se usavršavamo da bismo bili interesantni drugima, ali i da bi nama samima bilo bolje, tjerala bi legislaturu, egzekutivu, pravosuđe i svaki drugi podsistem u sistemu države da se neprestano edukuje, unapređuje i prilagođava prema zahtjevima inovativnih ljudi koji žele da postanu dio "Cloud Republike". Opet jasno, mi to jedino možemo učiniti ukoliko budemo koristili know-how naših ljudi u inostranstvu, dakle umrežavanjem i korišćenjem svih raspoloživih resursa.

"Cloud Republika Srpska" treba da uveže ne samo naše ljude koji su nedavno otišli odavde, nego i one koji su otišli nekad davno, one koji će da odu, one koji su ostali. One koji imaju veze sa Republikom Srpskom, one koji imaju veze sa nekim drugim mjestom na Balkanu ali im je privlačan koncept "Cloud Republika Srpska", kao i apsolutno sve one koji su uspješni, inovativni i preduzimljivi, bilo ko da su oni ili bilo gdje da oni žive. Riječ je i potpuno novom shvatanju vrijednosti Republike, odnosno o shvatanju da je smisao Republike Srpske promovisanje vrijednosti slobode, preduzetništva, inovacija, kulturnog stvaralaštva, mira, saradnje, tolerancije i stvaranja preduslova za društvo budućnosti i prosperiteta. Takva ideja i takav smisao Republike mogu biti prihvatljivi ama baš svakome ko prepoznaje te vrijednosti kao svoje, a budući da su iste afirmativne i progresivne Republika bi u budućnosti polako ali sigurno sticala imidž otvorenog, inovativnog i prosperitetnog društva. Mi prosto više ne možemo da planiramo budućnost na shvatanjima iz devetnaestog vijeka, jer mi nemamo više tako ogroman prirodni priraštaj kao tad, nemamo demografsku ekspanziju, nismo mlado društvo, već upravo suprotno. Zato moramo biti svjesni činjenice da ćemo se morati ili adaptirati ili da ćemo polako ali sigurno nestajati.