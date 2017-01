Dječica "na ledu"

Strašno je čuti da dječica od sedam godina nemaju zdravstveno osiguranje samo zato što imaju sedam godina, ne idu u školu, a roditelji im nemaju sreće da imaju posao. I u Federaciji BiH su.

A tako jeste. Djeca od sedam do 15 godina koja ne idu u školu, a koja ne mogu biti osigurana preko jednog od roditelja jer ni oni sami nisu osigurani, ne mogu se liječiti. Ne može ih primiti ljekar kada dođu u dom zdravlja jer nemaju uredno ovjerenu knjižicu.

Razlog je Zakon o zdravstvenom osiguranju. Djelomično je ranija nepravda ispravljena 2008. godine pa je omogućeno da se djeca bez osiguranja, od rođenja do sedme godine, kao i ona koja se školuju do 26. godine, osiguravaju na teret resornog kantonalnog ministarstva. A i to je propis koji ne poštuju svi. "Na ledu" su ostali mališani od sedam do 15 godina koji se ne školuju. Ta se nepravda pokušala riješiti novim izmjenama datog zakona, ali je izmjene predložila federalna poslanica iz opozicije. Poslanici nisu prihvatili da to odmah usvoje i na licu mjesta poprave ako su već smatrali da treba, nego su nakon duže i bučne rasprave, "ataka" na savjest i optužbi da je jedini problem što je to predložila opozicija, na kraju usvojili zakon u formi nacrta. Dobro se i prošlo kako je bila krenula rasprava u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i kako se očekivalo da ovo padne jer se, zaboga, čeka zakonsko rješenje iz Ministarstva zdravstva, koje je valjda jedino mjerodavno. Ipak, usvajanje nacrta znači više vremena da se dođe do konačnog teksta izmjena zakona, taman da Ministarstvo uputi svoj, za vladajuće stranke "prihvatljiviji" zakon, jer je ipak Vlada njihova. Bez obzira na to što negoduju jer dugo čekaju na ta zakonska rješenja.

Obrazloženja da je u toku izrada ovog i drugih zakona u resornom ministarstvu ne znače ništa djeci koja se razbole, a ne idu u školu, jer više ne mogu da pješače po deset kilometara do škole i po mraku kroz ko zna kakav teren i područje, ili im roditelji to ne dozvoljavaju, za šta ona nisu kriva. Zima je, virusi su i te kako aktivni, grip hara, opasne infekcije koje mogu značiti i smrt ne znaju da Ministarstvo mjesecima, godinama "aktivno radi na izradi sveobuhvatnog zakonskog rješenja". Nema se u toplim uredima sluha da bar ovu zimu, odmah, sačuvaju ovu djecu, kojih srećom nema na hiljade i za koje ne treba mnogo novca, pa neka kasnije "sveobuhvaćaju".