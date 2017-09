Dozvola za mrak

Neupućenih je sigurno vrlo malo, ali ipak prolog i glavna lica: Gospođa Tetka je majčina ili očeva sestra gospođe N.V., supruge ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina, situirana i trajno nastanjena u Kanadi. Za nju, verovatno, niko sem familije i prijatelja ne bi znao da je ministar nije naveo kao izvor svog blagostanja, odnosno poverioca 205.000 evra, koje je navodno od nje pozajmio za kupovinu polovine stana u kom živi porodica Vulin.

Koji je svojevremeno slučajno zaboravio da navede u obaveznoj imovinskoj karti funkcionera, pa ga je prvo prozvala Agencija za borbu protiv korupcije i prosledila Tužilaštvu za organizovani kriminal, koje ga je potom ustupilo Osnovnom tužilaštvu jer nije našao elemente organizovanog kriminala.

Posle se Vulin setio i stana, a tužiocima je, kako se čini iz njegove odbrane pred kamerama Pinka koje ga nisu ni napadale, precizno objasnio da i on kao političar ima pravo da se skući. I prijavio je stan Agenciji, odnosno polovinu stana, čiji je vlasnik postao, kako se naknadno ispostavlja, zahvaljujući toj tetki-tašti. E, sad, što zbog te velike darežljivosti, što zbog nejasnih okolnosti transfera, Gospođa Tetka je poslednjih dana postala predmet tajnih snova svakog stanovnika Srbije, a i šire; em daje, em izgleda ne očekuje da se dato vrati, em ćuti kao zalivena dok se čitava zemlja "loži" na nju.

A ministar se, stavljen pod lupu javnosti, umotava kao pile u kučine, što reče jedan naš kolega. Vrhunac te rabote bilo je objašnjenje da je u vreme kupovine stana tih 205.000 evra unosio u ratama od po 9.000 - što će reći da je 22,777 puta leteo do Kanade i nazad. Ili je, u blažoj verziji aranžmana, tetka uplatila sve parice na devizni račun, a on skakao tih 22,777 puta bar do Segedina i skidao po 9.000 i legalno unosio. (Šteta samo što u javnoj ispovesti nije pomenuo i strpljivog prodavca koji je morao da sačeka na transakciju bar 22,777 dana! Mada, iz Beograda do Segedina se može i dvaput dnevno, posebno službenim automobilom sa rotacijom, koja je istina zabranjena, ali vrlo korisna.)

Bilo kako bilo, tim putešestvijima do Kanade ili Segedina, ministar je, tvrdi lično, poštovao zakon Srbije koji dozvoljava da se u cugu preko granice iznese/unese najviše 10.000 evra. I, da ne zaboravimo, taj neviđeni legalizam je posvemašnja žrtva jer je ministar mogao, samo da je hteo, od svog dvostrukog venčanog kuma, medijskog mogula svih režima poslednjih decenija Željka Mitrovića, da uzme taj novac. Ili bar tako kaže tužiocima. Ali, eto, nije, pošto je iskren pred kamerama kumovog Pinka, a i on siroma' ima pravo na ženinu tetku, njenu ušteđevinu i uopšte porodicu koja mu pomaže da se skući.

Priču o ministrovom stanu javnosti je plasirao portal KRIK - Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, kao jednu u serijalu ispitivanja porekla imovine državnih funkcionera. I odmah je počela da se odvija i paralelna stvarnost u Srbiji; neki državni funkcioneri, uključujući premijerku Anu Brnabić, solidarisali su se ekspresno sa bolnom ministrovom dušom, njegovom ličnošću koja je razapeta na krst javno i targetirana, porodicom koja je izložena...

Posle nedelju dana javne bruke i intervencije poverenika za rad tužilaštava, Tužilaštvo za organizovani kriminal je saopštilo da protiv Vulina nije bilo krivične prijave, pa nije mogla ni biti odbačena (mada je predmet predat u nadležnost Osnovnog tužilaštva u Beogradu, koje je obustavilo postupak, sa ili bez pominjanja Gospođe Tetke). Pre toga je Agencija, koja je i legitimni izvor storije, oprala ruke, pošto je posle zahteva upućenog tužilaštvu ostala bez mehanizama za dalje postupanje.