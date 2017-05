Gašić po drugiput na funkciji

U utorak je kontroverzni kruševački biznismen, medijski mogul i bivši ministar odbrane Bratislav Gašić "zamrzao" članstvo u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i pride visoku partijsku funkciju da bi prešao na jednu od najpoželjnijih u državi - na mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije. Za nedovoljno upućene, BIA je srpska CIA, naslednica zloglasne posleratne Udbe i po zlu još poznatije Državne bezbednosti, koja je devedesetih žarila i palila po Jugoslaviji i njenim ostacima.

Istog tog dana kada je Bratislav Gašić učinio ključni korak u osvajanju BIA - pomalo teatralno i suvišno jer mu je službu prethodnog dana velikodušno ponudio partijski lider, aktuelni premijer Srbije, novoizabrani predsednik i koordinator svih tajnih službi Aleksandar Vučić - makedonska televizija Telma objavila je vest da je savetnik u Ambasadi Srbije u Skoplju i oficir Bezbednosno-informativne agencije Goran Živaljević bio u Sobranju Makedonije u vreme upada demonstranata 27. aprila.

Te dramatične noći, podsetimo se, demonstranti su napali tada još opozicione poslanike/ce SDSM Zorana Zaeva i albanskih stranaka koje su u koaliciji s njim, kao i novinare i novinarke. Napali znači tukli sve odreda, uključujući samog Zaeva, koji je u međuvremenu, uprkos mrštenju Beograda, postao mandatar za sastav nove makedonske vlade, a uskoro će biti i premijer.

Živaljević nije demantovao da je "boravio" u Sobranju, a nije ni mogao jer je snimak bio jasan, ali navodno je to činio po službenoj dužnosti; da utvrdi da li među demonstrantima ima navijača i ekstremista iz Srbije!

Kakve veze imaju Živaljević i Gašić? Do sada se ne zna da li su uopšte i u kakvoj sprezi, a od sada će Živaljević biti prva Gašićeva službena glavobolja. To objašnjenje živog lova na huligane možda može da prođe kod naivaca koji su progutali priču da Zaevu u osvajanju vlasti po "makedonskom scenariju" pomažu i naši Albanci, ne samo kosovski i makedonski, ali niko razuman neće poverovati u službenu verziju, već pitati o kakvoj se zaista službenoj dužnosti radilo? Nema sumnje da će i Zoran Zaev to pitati samog Vučića u očekivanom zvaničnom susretu. Gašić kao direktor BIA moraće da smisli originalan odgovor ukoliko Srbija ne želi da dodatno zapetlja poslednjih meseci poprilično zapetljane odnose sa Makedonijom.

Možda Gašiću to neće biti problem jer je Bata, kako ga odmila zovu i prijatelji i stranačke kolege, poznat po "originalnim" izjavama. Za onu o novinarkama koje lako kleknu bio je godinu i po dana "u kazni", kako to kažu deca. To, po javnom tumačenju samog Vučića znači da se siroti Gašić 18 meseci prinudno uzdržavao od - državne funkcije. Radio je, istina, po stranci, čak se veruje da je bio ključan igrač u Vučićevoj pobedi u prvom krugu na aprilskim predsedničkim izborima, ali zbog izjave koja je izazvala višemesečne proteste novinara/ki i ponešto građana, morao je "u kaznu".

Sad više ne mora jer je već "platio visoku cenu" (A.V.). Uzdržavanjem od državne funkcije!

E, tu otprilike prestaje veseliji deo skaske Bata Gašić po drugi put među državnim funkcionerima i počinje mnogo pipaviji. Prvo pitanje bez odgovora je kakve veze ima keramičar, što je Gašić po struci, biznismen sa nešto zdravog, nešto sumnjivog kapitala i skriveni medijski vlasnik, sa državnom bezbednošću? To što Aleksandar Vučić tvrdi da Bratislav Gašić sve zna o bezbednosti vredi, primerice, koliko i diploma još aktuelnog predsednika Tomislava Nikolića. Takoreći ništa, mada za ovo drugo postoji osnovana sumnja da nešto vredi, jer je navodno - kupljena. Diploma.

Pre drugog pitanja, koje zadire u politički sistem dublje i od same BIA, malo podsećanje; pre pet godina kada je SNS počeo vrtoglavi uspon na vlasti, njihova visoka funkcionerka Jorgovanka Tabaković zamrzla je članstvo i stranačku funkciju da bi postala guvernerka Narodne banke Srbije. I to je još, jer joj prvi mandat nije istekao. U međuvremenu je tako zamrznuta izabrana za Vučićevu zamenicu u SNS-u i još jednom se zamrzla. Proforme, jer je za direktora BIA i guvernerku zakonom propisana - vanpartijnost. Ne stara samo dan i ne lažno zaleđena, već stvarna.

Kao i za, primerice, nezavisne institucije kakve su poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, zaštitnik građana. Kao što važi za sudije i tužioce i, napokon, za predsednika države. S tim što potonji do tog mesta dolazi kao lider stranke, ali kad položi zakletvu, stranačku knjižicu bi trebalo da odlaži ad acta, što je do sada učinio samo Tomislav Nikolić. I ostao bez podrške za drugu predsedničku trku, no to je već ispričana priča.

Vanpartijnost se po Ustavu i zakonima podrazumeva jer su svi oni, uključujući direktora BIA, državni službenici, službenici naroda, ne stranke, bez obzira koja je na vlasti. No, Ustav i zakoni obavezuju građane, ali ne i samu vlast. Vučić je već izjavio da će napustiti čelo stranke ako proceni da to treba da učini. Kao što je ranije procenio da to treba da učini Nikolić i da Jorgovanka Tabaković i Bratislav Gašić treba malo da budu na stranačkom ledu. Pitanje je ko je sledeći; hoće li, recimo, šef poslaničke grupe Aleksandar Martinović zamrznuti svoju stranačku pripadnost da bi svoje pravno znanje vežbao kao novi zaštitnik građana? Ili neko drugi sličan njemu, jer ako na to mesto dođe opet neki poput dosadašnjeg Saše Jankovića ili još aktuelnog poverenika Rodoljuba Šabića, eto glavobolje svima u vlasti.

Šaljiva politička istorija kaže da je doživotni predsednik SFRJ Josip Broz Tito preporučivao svojim partijskim poslušnicima da se ne drže zakona kao pijan plota. Da li je stvarno bilo tako ili je to urbana legenda, nije ni važno, mada u svakoj šali, kaže mudrost, ima i pomalo - šale. Izvesno je da je u novom srpskom višestranačju ono što ne bi smelo nekažnjeno da se događa postalo pravilo. Koje se demonstrira s vrha države koja se svakog dana zaklinje u - vladavinu prava. Gašić je tek mala pokazna vežba, no kako je njegova odanost partiji i lideru neupitna, sledi još jedno pitanje; šta će raditi u BIA? I po čijim nalozima, mada je ovo poslednje čisto retoričko, jer se zna ko jedini Gašiću može da izdaje naloge.

Sigurno je, zasad, tajna dosijea (saradnika službe iz starih vremena), rekao je i preuzimanja dužnosti, neće otvarati jer još nije došlo vreme za to. Iako je i Gašić, ako ne pre a ono bar kada i Vučić pre nekoliko godina, čuo da je srušen Berlinski zid. I da su sa padom zida u svim bivšim socijalističkim zemljama pali i doušnici. I mrtvi i živi.