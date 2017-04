​"U Bosni i Hercegovini postoje četiri istine: srpska istina, hrvatska istina, bošnjačka istina. I istina!"

Dvadeset pet godina je prošlo od početka jednog od najtragičnijih ratnih sukoba na tlu Bosne i Hercegovine. Najtragičnijih, jer su ga međusobno vodili bosanskohercegovački narodi. Narodi koji govore (gotovo) identičan jezik, a ipak se ne razumiju najbolje. U troipogodišnjem ratu desili su se neki od najgorih zločina na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Smrtno je stradalo preko stotinu hiljada ljudi, milioni su pokrenuti sa svojih ognjišta. Pogromi, progoni, silovanja. Previše zla za jednu malu zemlju. Previše nacionalističke mržnje hranjene iz krugova nacionalnih elita, a širene u medijima. Mnogi koji su sebe nazivali novinarima snose nemali dio krivice kao podstrekači na zločine. Čak ni vjerske zajednice nisu ostale čiste.

Nakon tri i po godine ludilo je zaustavljeno. Pobjednika nije bilo, nije ga ni moglo biti. Svi su poraženi u većoj ili manjoj mjeri. Pa, ipak, prva žrtva rata bila je istina. Ni danas, gotovo dvadeset dvije godine po završetku sukoba, istina nije sasvim isplivala na površinu. Stavovi predstavnika bosanskohercegovačkih naroda dijametralno su suprotni i kada se potegne pitanje uzroka sukoba iz devedesetih godina prošlog vijeka. Za jedne, to je velikosrpska agresija sa ciljem stvaranja nove srpske države na oko 65% teritorije Bosne i Hercegovine, uz etničko čišćenje nesrpskog stanovništva. Za druge, to je želja za stvaranjem unitarne države u kojoj bi se vršila majorizacija srpskog i hrvatskog naroda, uz tiho iseljavanje i asimilaciju istih, uz jačanje uticaja islamskih država i radikalnih pokreta. Hrvatima se, pak, spočitava potreba, u to vrijeme, stvaranja novog ratnog žarišta i tampon zone između Srbije i Hrvatske, zbog krajiških Srba, uz kasniju separaciju hrvatskih teritorija u Bosni i Hercegovini i njihovo pripajanje Hrvatskoj, ako već nije ostvariva megalomanska ideja o Hrvatskoj u "povijesnim" granicama do Drine.

Danas se političke elite i svi značajniji politički i ini činioci, iz svakog od tri konstitutivna naroda, ograđuju od navedenih ciljeva. U prvi plan ističu isključivo legitimna stremljenja svojih naroda, prije svega borbu za opstanak i očuvanje vlastitog nacionalnog identiteta, uz poštivanje drugih naroda. Svaka strana smatra i da je upravo ona platila najveću cijenu tokom ratnih devedesetih, ali i u ranijim turbulentnim vremenima, kao i da je upravo ona najviše žrtvovala zarad mira u vidu dejtonskog kompromisa. Takođe, i dalje svako u svakoga upire prstom, da je ta strana prva se latila oružja. (Mnogima sa strane se čini da su se, nažalost, svi bh. građani početkom devedesetih godina prošlog vijeka olako svrstali u nacionalne torove i suviše lako prihvatili oružja). Na kraju, ističu se i dalje ekstremisti samo iz drugih naroda koji današnju Bosnu i Hercegovinu smatraju privremenom pauzom između novog gonga i runde u ovom balkanskom ringu.

Da li je sve to zaista tako? Gdje je u svemu ovome istina, šta nam valja činiti? Jedini pravi put je tragati i afirmisati pravu i punu istinu, ili barem one tri istine iz mog aforizma sa početka teksta, što više približiti onoj četvrtoj istini. Istina je jedini put ka pomirenju i oslobođenju iz ovog začaranog kruga zla. Hladne glave, intelektualci, ljudi iz svijeta nauke i kulture, novinari i sportisti, humanisti i drugi uglednici, predstavnici međunarodne zajednice, ali i svi mi obični, mali ljudi hrabro, uporno i kontinuirano moramo davati svoj doprinos. Prije svega, suprotstavljajući se ludilu mržnje i težeći toleranciji, kroz konstruktivan dijalog, doći do toliko potrebne istine o većini stvari iz teške prošlosti, da bismo imali budućnost. Ako to ne učinimo, ili barem odlučno ne krenemo tim pravcem, a već smo proćerdali više od dvije decenije, doći ćemo u situaciju pražnjenja Bosne i Hercegovine od njene populacije i to ne samo u ruralnim sredinama. Jer sve više ljudi će se predavati i spas i normalan život tražiti što dalje od ovog balkanskog bermudskog trougla.

A, možda to i jeste konačna istina. Da svi odemo odavde. I mirna Bosna!

*Autor je satiričar