Ne siluje kratka suknja

Čujem, šest žena je ovih dana napadnuto u Banjaluci. Čekamo, valjda, da neka bude silovana. Jer lakše nam je osuditi druge, staviti prst u uho i nastaviti kao da je svijet najbezbjednije mjesto.

Al, poslije jeb... nema kajanja. Poslije silovanja - možda, ako pitate ove što bi trebalo da porade na tome da neki manijak što vreba žene po banjalučkim skrajnutim ćoškovima treba da prođe kao bos po trnju. Nisam inače za radikalne metode, za kažnjavanje kao metod utuvljivanja u glavu da nešto nije dobro. Ali kada tim svojim zlom nanosiš bol, prevashodno nekome slabijem od sebe (ne mislim po čojstvu, već po sirovoj fizici i tome što su ti mišići samim tim što si rođen da piškiš stojeći i bez aminokiseline veći od onih kod pripadnica nikako slabijeg pola), e tu sam radikal u duši!

Opet, sistem nas je naučio da taj stojeći pišonja ima pravo da bude bahat, grub i pomalo loš, jer mu to ide uz bradu. To je dio našeg folklora i dokazivanja da nije šonjo. Kad promućaš time što nosiš na ramenima, zapravo shvatiš koliko je ta teorija sterilna i da pravi muškarac nema veze s tim da nikada ne plače. Sistem nam nameće da je normalno da on bude jak, a kad se nešto podrazumijeva, to vuče i posljedice. Ako je jak, čemu sve to ako tu snagu nema gdje da ispolji. Samo, teško će neko dokono muško ovdje tako lako da se lati lopate i odradi dnevicu, već će da teroriše žene, kao slabije, kao lopatu. I sve to samo zbog toga što one plaču, jer je to prirodno, a on je jak. Eto vam ga sistem razmišljanja!

Ovdašnje lopate (čitaj žene) su bezmalo puta završile polomljene. Rijetko kad čujem da je to žensko maslo. Polome ih muškarci koji ne plaču i koji su jaki. To je, takođe, dio našeg miljea. Njeno je da nerijetko ćuti, da se još manje žali, da dovijeka trpi. Ne stoga što nema šta da kaže ili to ne umije, već zato što je kod nas do galaktičkih dimeznija nabubrio sistem u kojem je žrtva prokužena i nabijena na stub srama. Nama zamjeraju suknje, nama zamjeraju dekolte, karakterišu nas kao besramne, da ih izazivamo. Ej, da ih izazivamo!

Ovdje je svaka žena koja se ne stidi svoga tijela, koja je odlučila da tokom jula ne hoda u džemperu, koja se drznula da ode na plažu, zamisli u kupaćem kostimu, bestidnica koja vizuelno ugnjetava muški rod, zbog čega on, logičkim slijedom događaja, treba da joj naplati za to tlačenje. Mi ih izazivamo, mi ih provociramo, mi na plus 40 hodamo drugačije nego na minus isto toliko, isključivo s jednim ciljem - kolektivne provokacije i testiranja strpljenja muškog roda.

U tom kovitlacu pomućenih misli i radnji, olako se pomute uloge. Nekim čudom, žena ovdje postane objekat koji je zaslužio neke teške radnje. Zbog minjaka je normalno da bude silovana. Zbog poprsja da joj neka muškarčina, koja inače nikad ne plače, ali dobro zna da bije, dobacuje ogavnosti, pohotno je gleda i dodiruje i smatra da ne smije da se žali. Ako se i požali, pomalo je odbace svi. Od porodice, prijatelja, komšija, svaki kurta i murta koji je zaključio da je ona kontaminirala naše društvo. Ona je izopštenica koja će da zaprlja sve ono dobro oko nas, jer su je pregazile muške riječi ili ruke. Ponekad i noge. On je svoje odmah zatim oprao.

Ne, nisu žene ni objekat ni provokacija na dvije noge. Ne, ne piše nigdje da to što sam se skinula gola znači da možeš da me siluješ. Da to što sama šetam ulicom, a, zamisli, veče je, znači da imaš pravo da me zaskočiš. Da ako se pokušam braniti, imaš pravo da me nalupaš, jer si jači. Da ćeš ti sutra da budeš isprovocirani jadničak, a ja nesvedena, nesmiljena aždaja, koja ne zna smotati sarmu, a zna manikirati nokte. Nemaš ti pravo da budeš žrtva!

A još manje naše društvo, ma koliko skupe telefone, ajpede i ko zna kakve moderne impusle imalo, da živi u pećini 21. vijeka. I da ženi nameće svoj površni bonton, u kojem stoji da je za ponešto loše što joj drugi učine sama kriva, jer je provocirala. Ne siluje se zbog kratke suknje ili izbačenih grudi, siluje se zbog nepostojanja dovoljno jake društvene osude i sistema kažnjavanja. Ne siluje razgolićena žena, već slabi muškarci i slaba država.