Pederski atak na premijerku Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povjerio je mandat za sastav Vlade Srbije Ani Brnabić. Pade Srbija, pade Vučić, pade i nova vlada, u cijeloj priči bitno je ko koga... Više se ne pitamo da li je novi mandatar sposoban, stručan, adekvatan. Da li je Vučić donio dobru odluku ili ne, ni to više nije važno. Srbija se ne nada promjenama, niti razmišlja o njima. Zar je to ikad ikome bilo bitno? Trenutno najbitnija stvar je s kim krevet dijeli nova premijerka.

Počeli smo da se bijemo u grudi onim krupnim riječima, da postavljamo krucijalna pitanja, da se snebivamo i krstimo nad ovom odlukom, a sve pošten do poštenijeg stoji. Uzvikujemo – porodica! Djeca! Pravoslavlje! Moral! Srpske domaćice i majke! Glas naroda zemlje Srbije se probudio, ujedinio i kaže:

"To su promiskuitetne osobe, prvo na uvid psihičko i fizičko zdravstveno stanje...", reče jedna, vjerovatno i psihički i fizički zdrava Srpkinja. Godinama su se smjenjivali raznorazni premijeri, ali, eto, baš sad nam pade na pamet da jednom od njih provjerimo psihičko i fizičko zdravstveno stanje. Znate li vi koliki je to pomak u našem društvu? Koliko su nam se čula izoštrila i vidici pomjerili? Zamislite samo dokle bi Srbija dogurala da smo prije jedno 10 ili 20 godina imali na čelu Vlade osobu drugačije seksualne orijentacije i da smo tu praksu provjeravanja psihičkog zdravstvenog stanja uveli ranije? Tim postupkom eliminacije, po mojoj procjeni, pola ovih političara u pokušaju, ali i na vlasti, bilo bi u nekakvim rehabilitacionim ustanovama (jer mi smo kvalitetna država i brinemo o svojim bolesnim građanima), a državu bi vodili samo nepromiskuitetni i zdravi. Stoga, premijerko, hvala Vam što ste nas svojom seksualnom orijentacijom natjerali da se zapitamo ko nam vodi zemlju.

"Koja žena? Ponižavate sve normalne žene koje su supruge i majke! Izvrgavate ruglu normalnu porodicu, nazivajući ovo ženom", iznese svoje mišljenje, po mojoj procjeni, jedan domaćin, patrijarhalna ljudina i gromada. Srbijo, među šljivama, uvijek si imala svoj stav i svoje mišljenje. Samo nikad nisi znala da ga izneseš gdje treba i kako treba. Srbijo, hoćeš u Evropu, a i dalje žena nije žena ako se nije oblikovala prema sudoperu, šerpama i loncima. Ne ide to tako, ne, ne! A toliko smo trubili o ženama, ravnopravnosti polova, prije samo tri mjeseca (čini mi se da smo se oko onog 8. marta kleli u ravnopravnost i u borbu do posljednjeg daha). Domaćine, sa druge strane, ko ti dade za pravo da klasifikuješ u kategoriju "nenormalnih žena" sve one žene koje se (još) nisu ostvarile kao majke i supruge. Šta je sa onim ženama koje su, po vašem mišljenju, normalne seksualne orijentacije, ali ne mogu zbog zdravstvenih problema nikad biti majke?

Šta je sa onim ženama koje ne žele biti majke? Loš ti je šablon za škart i ispravnu robu, Srbine moj.

"Sve i da je najpametnije stvorenje (ne znam koji pol da upotrijebim) za svakog normalnog je bolesna osoba, ništa više. Vodili su nas i kriminalci, i budale i lopovi, a sad će lezbača da nas spasi", mišljenje je jednog građanina Srbije. O tom njegovom problemu raspoznavanja pola i roda, ne mogu, nisam stručna, niti znam koja ustanova je zadužena za rješavanje ovog problema. Nadam se da će mu neko pomoći i olakšati mu tu muku. Drugi dio njegovog komentara je toliko dobar i u potpunosti se slažem s njim: "Vodili su nas i kriminalci, i budale i lopovi!" Apsolutna istina. Samo nismo imali muda (da izvinite) da ovoliko pljujemo i razapinjemo te "kriminalce i lopove" koliko se obrušismo na novu mandatarku, koja još nije stigla ni dobar dan da kaže sa te nove funkcije. Sa njenim prethodnicima je bilo lako, znali ste na čemu ste.

Da biste uspjeli u životu, malo ukradete, malo Šarcu dajete. Malo zažmirite, malo progledate. Aminujete i prikrijete krađu i lopovluk. Malo u kovertu stavite, i sve može. Dobro i vama, dobro i njima. Ali, ova nova nije ni budala, ni kriminalac ni lopov. Eto, žena je gej osoba. Kako s njom? Ne mogu da ne pomislim da je pojedine strah na koji način će plaćati sve ono što su plaćali prethodnima.

"Sramota i bez komentara. Dotakli smo dno, izgubili smo sve kao narod. Sada ćemo imati četiri parade godišnje, i to će da nam bude primjer djeci i da utiče na njihovo vaspitanje", možda i najbolniji od svih komentara, reče jedan, pretpostavljam, zabrinuti roditelj. Ah, ta djeca! Volimo da ih pomenemo u ovim bitnim, istorijskim momentima! Ima ta neka veza između djece i izazivanja patetike i sažaljenja. Ovaj komentar pokazuje svu tugu našeg društva. Nema to veze više ni sa predsjednikom ni sa mandatarom. Djeca se ne odgajaju na ulici i paradama. Tačka. Osnovno vaspitanje potiče iz kuće, iz porodice. Tačka. Vi, moj dragi roditelju, najviše možete doprinijeti (naštetiti) vašem djetetu. Vi i niko drugi. Ono čemu ga vi naučite, to će i da bude. Nešto mi se čini, mada demantujte me ako griješim, da vam prethodni vlastodršci nisu mnogo uticali na vaspitanje potomstva? Realno, pola današnje omladine je toliko nezainteresovano za bilo kakvo političko dešavanje, da, vjerujte mi, ne znaju ni imena prethodna dva predsjednika države i predsjednika vlade. A o tome da li je nova premijerka "lezbača" ili ne, to će usvojiti od vas.

Političku strukturu, bilo koje zemlje na Balkanu, u nekom većinskom procentu čine stare garde političara, koje su pretrpjele barem dvije smjene režima i pokoji rat. Otporni su na sve. Ideologiju mijenjaju po potrebi. Fotelje i državna mjesta čuvaju u tolikoj mjeri da sam sigurna da će ih i u grob ponijeti sa sobom. A mi, ovce poslušne, trpimo i blejimo. Decenijama unazad. Ćutimo i klimamo glavom. Jer, da ih nismo izabrali, ne bi oni bili tu gdje jesu. Ali sad, sad smo odlučili da upremo prstom i osudimo. Zašto? Zato što premijerka voli drugačiji seksualni život od našeg? Previše je pedera (karakterna osobina) na ovako malom prostoru, da bismo snagu trošili na polemiku da li je neko gej ili nije. Mnogo drugih problema mi imamo. Ili jednostavno da se zapitam, da li smo navikli da nas j..., pa smo sad u strahu kako će i ko će!