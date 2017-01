Da se moj kratki novogodišnji zapis iz Čečave nije našao na stranicama "Nezavisnih", ne bih saznao da je 30. decembra 2016. godine umro najznamenitiji Čečavac Veselin Stanković. Dobri čovjek Zoran Stanojević javio mi se sjetnom porukom da kaže kako ga je dirnula priča o Čečavi koja nestaje i priupitao da li sam čuo za Vesinu smrt.

Ne znam kako me mimoišla vijest o smrti Vese Stankovića? Možda upravo zbog toga što sam u to vrijeme krstario po Čečavi, istim putevima i puteljcima kojima je i Veso, sin sveštenika parohije čečavske Stojana Stankovića, hodao u doba svog djetinjstva i rane mladosti!

Ako vijest o Vesinoj smrti nije na vrijeme stigla do mene i do Čečave, stigla je na vrijeme do Ruske akademije nauka i njenog potpredsjednika, akademika Sergeja Mihajloviča Aldošina, koji je Vesinoj supruzi Ljerki poslao dirljivo pismo saučešća u kome je rekao sve ono što smo ovdje prećutali, a trebalo je da kažemo. Ali, to je priča o nama i nije mjesto da je u ovom trenutku širim.

Akademik Aldošin, inače direktor Instituta problema hemijske fizike Ruske akademije nauka, podsjeća u pismu da je Veselin Stanković preko 30 godina radio u "Naftnoj industriji Srbije" i bio njen direktor u najznačajnijim godinama njenog razvoja, da je bio prvi direktor vrlo uspješnog inovacionog zajedničkog preduzeća "Ranis" i da je imao veliku ulogu u jačanju međunarodne saradnje sa Rusijom. Nije akademik Aldošin propustio da kaže kako je Veso Stanković "bio veliki patriota i da je mnogo učinio za svoju zemlju". "Mi, ruski drugovi, zauvek ćemo u našim srcima čuvati svetle uspomene na Veselina Stankovića", stoji na kraju njegovog pisma.

Dirnulo me pismo akademika Aldošina! Zrači iz njega toplina i iskrenost bratske ruske duše, toliko potrebna čovjeku u časovima tuge. I ne mogu da se otmem utisku da se mi i Rusi, izgleda, razlikujemo u razumijevanju smrti. Čini mi se da smo često nezahvalni prema ljudima koji su svojim životima obilježili naše vrijeme, da ne kažem epohu. Ako ti ljudi nisu posve zaboravljeni, za njih ostavljamo samo posljednji minut u informativnim emisijama javnih televizija, sa najkraćim mogućim podsjećanjem da su postojali. Kao da je taj minut oskudnog podsjećanja dovoljan da im se odužimo!? Zar je tako malo mjesta u našim srcima za značajne ljude koji nas zauvijek napuštaju? Nikada mi neće biti jasno zašto su na prvom mjestu u javnom diskursu bezvrijedna dnevnopolitička buncanja epizodista političke istorije kada je i vremenska prognoza za obične ljude važnija od njihove priče?

Dok čitam pismo pokušavam da složim slike iz Vesinog životopisa: dva razreda osnovne škole u Čečavi, odvođenje porodice u logor Caprag kod Siska, interniranje u Srbiju, nastavak škole u selu Brezna kod Gornjeg Milanovca, dva razreda gimnazije u Futogu i dva u Derventi, Srednja tehnička škola u Tuzli, Tehnološki fakultet u Beogradu, "Destilacija drva" u Tesliću, "Naftna industrija Srbije" i Novi Sad, velika Rusija... I nikada nije zaboravljao Čečavu i njene ljude. Pomagao je svima kojima je mogao pomoći, a posebno onima koje su putevi Gospodnji doveli do Novog Sada.

Sreo sam Vesu u Novom Sadu 1995. godine. Privodio sam kraju rad na monografiji Čečave i želio da od živih potomaka saznam nešto više o svešteničkoj lozi Stankovića, posebno o njihovom kulturnom i obrazovnom radu i nemjerljivom doprinosu razvoju sela. Strpljiv i srdačan, Veso mi je bio dragocjen izvor podataka. I istovremeno me riješio najtežih muka: pronašao je izdavača u Novom Sadu i snosio sve troškove štampanja knjige! Da ništa drugo nije učinio za Čečavu, učinio je mnogo! I kad u Čečavi više ne bude nikog, postojaće knjiga o istoriji i životu njenih ljudi koje smo Veso i ja ostavili u Gutembergovoj galaksiji.

Ispisujem ove redove o dobrom i plemenitom čovjeku Veselinu Stankoviću, s tugom i neizmjernom zahvalnošću! I o akademiku Sergeju Mihajloviču Aldošinu, koji nas je svojim pismom podsjetio ko je bio Veso Stanković, kao i na to da u našim srcima treba biti više mjesta za velike ljude!

(Akademik Sergej Mihajlovič Aldošin)

(Veselin Stanković)

Особо необходимо подчеркнуть роль Веселина Станковича в укреплении международного сотрудничества с Россией. Ярким примером является создание в 1997 году Российско-Сербского предприятия "РАНИС" с участием Института проблем химической физики РАН в Черноголовке (ИПХФ РАН) и Нефтяной индустрии Сербии. Уже спустя два года после создания компании наши ученые и сербские специалисты начали процесс продвижения новой совместной технологии по производству основ синтетических полиальфаолефиновых масел, на основе которой в России был создан первый завод по выпуску синтетических масел. Совместное предприятие работало не только по направлению переработки углеводородов, но также в сфере фармакологии и экологии.

Веселин Станкович обладал редким трудолюбием, инновационным творческим мышлением, удивительной жизненной энергией! Уверен, что его роль в развитии нефтеперерабатывающей отрасли Сербии будет высокого оценена, а передовые идеи и принципы найдут свои продолжателей. Мы навсегда сохраним светлую память о нем в наших сердцах!

Вице-президент РАН, директор ИПХФ РАН

академик Сергей Михайлович Алдошин

(Dio pisma akademika Aldošina)