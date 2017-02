Revizija - borba protiv jedne ideologije

Priča o reviziji presude protiv Srbije je u posljednje vrijeme najaktuelnija, ne samo politička, tema u Bosni i Hercegovini i regionu i ne stišava se.

Vremenom se očekivalo, kako to obično biva u našoj državi, da će se ova tema na ovaj ili onaj način zatvoriti i da je to samo još jedna politička igranka u režiji domaćih političara, a da će neke druge izbiti u prvi plan. Međutim, do toga nije došlo, situacija se još više zakomplikovala i svakim danom se nameću nova pitanja.

Kako je već rečeno, Bakir Izetbegović je za svoje loše političke poteze imao nečiju podršku. Ali, glavno pitanje u posljednje vrijeme je zašto je to učinjeno baš sada?

Dolaskom na vlast novog američkog predsjednika, za SAD je došlo do promjene interesnih sfera u geopolitičkom smislu i fokus Donalda Trampa je sada na unutrašnjoj konsolidaciji, obračun s establišmentom i otklanjanje "nereda" u svijetu koji su ostavile prethodne administracije. Takav obračun i rješavanje gorućih pitanja u svijetu nisu po volji jednog broja ljudi, vladajućeg sloja u društvu SAD, i na sve načine žele da diskredituju Trampa kao ličnost i kao predsjednika. Svjedoci smo da je pokrenuta velika mašinerija koju drže u svojim rukama, a koju između ostalog čine i neki vodeći mediji, Holivud, nevladine organizacije i sl. Establišment se prvi put nakon mnogo vremena osjeća ugroženo i koristi popularnost poznatih ličnosti iz svijeta umjetnosti, uticaj medija i druge metode koje su koristili da ruše vlade u drugim državama.

Jedan od osnovnih ciljeva Donalda Trampa, koji mu je, između ostalog, i donio pobjedu na izborima, je obračun sa ISIL-om i daljom islamizacijom u svijetu.

Svima je poznato da su začeci te terorističke organizacije u organizacionom i kadrovskom smislu bili devedesetih godina u BiH i da je njima rukovodio Alija Izetbegović. A on i, danas, njegov sin su imali podršku tog establišmenta.

Međutim, i tada, kao i danas, zapadne diplomate su bile svjesne da je nedopustivo da se u srcu Evrope nalazi jedna muslimanska zemlja koja će biti poligon za obuku mnogim teroristima. Zbog toga je pozicija i snaga Republike Srpske bila velika i ona je bila i ostala bedem za odbranu slobode, hrišćanske Evrope i dalje islamizacije našeg kontinenta. Sada, više nego inače u periodu od devedesetih godina, ta snaga dolazi do izražaja.

Zapadne diplomate su bile svjesne da Bakir Izetbegović neće moći savladati svoju sujetu i da neće odoliti svom ideološkom ludilu da sprovede ideju svog oca - unitarnu, šerijatsku Bosnu i Hercegovinu, islamsku državu u srcu Evrope.

Ta histerija ga je obuzela, ponesen tim ludilom krenuo je u sprovođenje te ideje i upao je u zamku. Podrška SAD i EU, u onom obimu na koji je navikao, je izostala. Tako se na sva ova dešavanja u BiH može gledati kao na obračun s jednom idejom i njenim vođom.

To ne znači da se rađa nova ljubav na Balkanu između Srba i Zapada i sigurno se mnogi pitaju "Pa zašto su toliko radili na našu štetu svih ovih godina?" Sigurno je da Zapad nije želio politički stabilnu i ekonomski jaku srpsku elitu, jer to vidi kao opasnost da bi Rusi, kao istorijski prijatelji Srba, mogli ostvariti ogromnu dominaciju na ovim prostorima.

Međutim, kroz istoriju, Srbi su zajedno sa državama Zapada, uništavali korov i zločinačke države. Zapad ponovo u Srbima vidi svoje saveznike u borbi protiv zla modernog doba - islamističkih ideja i njihove dominacije u svijetu.

Sve ovo ne označava nužno i početak novih oružanih sukoba ili raspada Bosne i Hercegovine u skorije vrijeme. Problem Zapada je u tome što nema adekvatnu zamjenu, umjerenijeg političara iz reda Bošnjaka i iz tog razloga je upitno koliko će da traje ova kriza koja je zadesila BiH.

Stav Međunarodnog suda pravde, to što su poslali pisma svakom članu Predsjedništva pojedinačno u kojima nalažu da se iznese jedinstven stav po ovom pitanju, je još jedan pokazatelj da je taj sud instrument velikih sila i kroz tu reakciju možemo da vidimo da postupci Bakira Izetbegovića nisu naišli na podršku tih zemalja i da BiH i region čekaju turbulentna i, sigurno, zanimljiva politička dešavanja.