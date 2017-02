Rumunski scenario - čeka li region isto?

U posljednje vrijeme na političkom planu što se tiče Balkana definitivno najinteresantnija situacija je u Rumuniji. Naime, narod je izašao na ulice protestujući protiv sporne uredbe Vlade Rumunije o dekriminalizaciji pojedinih službenih prekršaja.

Rumunski narod je uspio u svojoj namjeri i Vlada Rumunije je povukla spornu uredbu. Međutim, protesti su nastavljeni i narod sada traži ostavku premijera i kompletne Vlade... I to nas dovodi do onoga što je najvažnije.

Istina, narod treba da ima vlast u svojim rukama, treba svojim demokratskim djelovanjem i pritiskom da utiče na političke procese u svojoj zemlji. Međutim, pogrešno je misliti da dešavanja u Rumuniji imaju veze sa demokratskom snagom i visokim stepenom društvene prosvijetljenosti rumunskog naroda.

Zapad je izmislio obojene revolucije i doveo ih do savršenstva, ali i Rusija sada u tome nije naivna i sigurno je da iza ovih protesta stoji prikriveni sukob za moć i uticaj na Balkanu.

Rumunija nije članica Evropske unije zbog svoje jake ekonomije, vladavine prava, uređenog sistema ili sjajne političke situacija.

Štaviše, poznato je da je Rumunija zemlja s jako niskim životnim standardom, nerazvijenom ekonomijom (mada se određeni pomaci vide u posljednje vrijeme) i još nerazvijenom demokratijom u svom društvu. Međutim, Rumunija je zbog svoje geografske veličine i dobre geostrateške pozicije, uz ekonomsku i logističku pomoć Zapad, dobila svoje mjesto pod evropskim nebom.

Kako se situacija u geopolitičkom smislu na globalnoj sceni mijenja, i to se, naravno, odrazilo na Balkan. Od stupanja na dužnost predsjednika SAD Donalda Trampa, u medijima sve češće čujemo da će se Donald Tramp odreći Balkana i prepustiti ga Rusiji. To je čisto banalizovanje situacije. Da, istina je da je interesovanje za Balkan opalo, ali niko tako lako ne prepušta dominaciju i moć svom protivniku. Činjenica je, takođe, da je uticaj Rusije prisutniji na ovim prostorima i to je za neke narode dobro, jer se uspostavlja određena ravnoteža i to otklanja strah bilo koje država da bi njen integritet mogao biti narušen, te su stoga međusobni oružani sukobi na ovim prostorima isključeni.

Međutim, SAD svoju poziciju i moć ne žele da izgube na ovim prostorima i neće je se odreći tako lako. Stara administracija je u svojim posljednjim "akcijama" definitivno izgubila kompas i mnoge od njih su propale. Samim tim, Rusija nije propustila šansu i ostvarila je svoje interese. Nova administracija na čelu sa Donaldom Trampom će sigurno pokušati da povrati stari, ili bar približan, uticaj na ovim prostorima. Zbog svega toga imamo ponovnu aktuelizaciju sukoba u Ukrajini, rastuću putinofobiju i, između ostalog, političke tenzije u Rumuniji, a sve u cilju da se za te krize okrivi Rusija i da se destabilizuje i oslabi njena pozicija.

Ono što je važno za BiH i zemlje regiona je da se tenzije i oštra retorika prekinu i da se pokrenu dijalog i saradnja. Sitni problemi i mahalaške teme i razmirice treba da se zanemare i da se okrene bitnijim stvarima. Jedna od njih, svakako od velikog značaja, je i jak obavještajni rad i koordinacija u cilju suzbijanja aktivnosti nevladinih organizacija koje finansiraju određeni zapadni partneri, čiji je cilj destabilizacija država i eskalacija sukoba.

Sada je veoma bitno jedinstvo naroda. Svako ko ne kritikuje vlast u svojoj državi u namjeri da je učini boljom, ko idealizuje i stvara kult ličnosti od političara je beskičmenjak, primitivac, krv i meso bez stava i mišljenja. Međutim, svako ko priželjkuje rumunski scenario i smatra da je to demokratija ništa se ne razlikuje od onog prvog.

Uz sve ove elemente, uz odgovorno i pametno vođenje svojih država od strane političkih lidera i trenutne situacije na globalnom nivou, mišljenja sam da će rumunski scenario zaobići naš region. Ali, ne treba biti siguran da je tu kraj prijetnjama za mir i stabilnost, jer je trenutno jedan veoma turbulentan i osjetljiv period i nezahvalno je prognozirati toliko daleko koje su to buduće prijetnje koje mogu da ugroze trenutnu situaciju