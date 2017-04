Trofeji disciplinskog tužioca

Tek što je izabrana za disciplinskog tužioca, Alena Kurspahić je odlučila da se na državnoj televiziji (BHT 1), kao ekskluzivni gost Sanele Prašović, u emisiji "Intervju 20", pohvali svojim tužilačkim dostignućima: šest prijedloga za suspenziju sudija i tužilaca u prošloj godini i četiri u prva tri mjeseca ove godine! Istog dana, samo sat vremena ranije, svi mediji su prenijeli izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je "pravosuđe sinonim lopovluka i kriminala u ovom društvu". Komedijant slučaj uredio je da Alenino hvalisanje rezultatima bude dobar argument za Dodikovu tešku uvredu pravosuđa

Naravno, Alena nije kriva za ovu nesrećnu koincidenciju. Njena namjera je bila da se predstavi kao neko ko je zaslužio da bude izabran za disciplinskog tužioca i pred toga što nije bio prvorangirani kandidat na kandidatskoj rang-listi. "Moj prijatelj je samo zakon", poentirala je mlada tužiteljica, pozivajući se na roditeljske pouke nakon diplomiranja. Đavo ponovo nije mirovao; u toku razgovora napravila je lapsus koji joj je pomutio predstavu (od koga se meni digla kosa na glavi).

Aleni se posrećilo da u kratkom statusu v.d. tužioca u Uredu disciplinskog tužioca (UDT) suspenduje svog bivšeg šefa i glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića. Ali, nije samo glavni tužilac Tužilaštva BiH slučaj za hvaljenje Alene Kurspahić. U intervjuu je najavila i tužbu protiv bivše predsjednice Suda BiH Meddžide Kreso. Uzgred, i ja sam se našao na listi njenih trofeja kao sudija koji javnim govorom krši pravila pravosudne deontologije. Nema toga ko će stići Alenin tužilački rekord. Ekskluzivno gostovanje kod Sanele je malo priznanje za tako velika dostignuća!

Ne bi Alena zaslužila ovaj osvrt da njena priča nije ironija naše pravosudne stvarnosti.

"Dostignuća" u disciplinovanju sudija i tužilaca nije statistika kojom se treba hvaliti. Za ljude prosječne pameti, takva statistika je dokaz da sa politikom izbora sudija i tužilaca i kontrolom pravosuđa nešto nije u redu. Birati nekompetentne i nedostojne ljude, pogotovo one koji upravljaju najvažnijim pravosudnim institucijama, pa ih potom suspendovati i kažnjavati, nije odlika ozbiljne i odgovorne institucije. Iako se Alena trudila da usput hvali VSTS, uslijedio je efekat bumeranga: hvalisanje suspenzijama i kaznama je bila priča o lošem radu VSTS. Sve što Alena radi, jeste ispravljanje teških promašaja VSTS! Onaj ko je zamislio da će statistika UDT uljepšati sliku VSTS ništa nije naučio iz teorije javnih komunikacija i oblikovanja javnog mnjenja. Neukost u toj oblasti ozbiljno potkopava i diskredituje VSTS i pravosuđe. Izgleda da to niko bolje ne radi od VSTS.

Aleni neko treba objasniti da nije jedini posao UDT da kažnjava sudije i tužioce. Rad UDT treba u pretežnoj mjeri biti usmjeren na deontologiju i prevenciju. Bilo bi dobro da je Alena o tome pričala. U fokusu treba da budu rješenja problema velikog broja disciplinskih prekršaja. Ne mogu se nagomilani problemi rješavati samo disciplinskim kažnjavanjem. Ključno pitanje je kako osnažiti pravosuđe razvijanjem deontološke svijesti i kako oblikovati mehanizme kontrole i samokontrole sistema. Suspenzije i razrješenja moraju postati restriktivan mehanizam i imati za cilj samo doprinos izgradnji visokih profesionalnih standarda.

Moj pogled na ovu vrstu problema dovodi me do pitanja zašto Alena nije intervenisala u postupku protiv Gorana Salihovića prije nego što su njegovi prestupi dobili razmjere zbog kojih je uslijedila suspenzija? Znala je šta se događa u Tužilaštvu BiH, kao što su to znali i svi članovi VSTS. Salihoviću je trebalo na vrijeme pomoći da obuzda svoje liderstvo. Ko zna do kada bi se Alena i VSTS pravili da ništa ne znaju da se stranci nisu ozbiljno zabrinuli i zatražili reagovanje. Rješavanje problema u Tužilaštvu BiH samo uz pomoć UDT je gašenje požara benzinom. Institucija se rapidno ruši. Takođe, zašto je Alena čekala da predsjednici Meddžidi Kreso istekne mandat pa da otvori istragu? Kakav je smisao voditi istragu protiv Meddžide Kreso koja za pola godine odlazi u penziju? Disciplinski postupak protiv Meddžide imao je smisla i svrhu dok je bila na funkciji predsjednika. Dok sam ja o Meddžidi pisao, iz VSTS su Meddžidi donosili cvijeće! Sada su potrčali da provaljuju otvorena vrata. Čemu orgijanje nad mrtvom zvijeri?

Alena bi trebalo da zna da će zakon biti njen prijatelj samo ako ga bude znala koristiti u pravo vrijeme, ne čekajući signale za dejstvo. I ne samo to! Trebalo bi da zna da hvalisanje statistikama nije pametno. Iza dobrih statistika često se kriju loši rezultati! Bar u ovoj zemlji!

Na kraju, jedno podsjećanje. Kada smo 2004. godine gradili strukturu VSTS, vodili smo duge razgovore o statusu UDT. Nismo mogli koristiti tuđa iskustva jer takav model nije postojao nigdje u svijetu. Složili smo se oko dvije ključne stvari: bez obzira na zakonsko rješenje, na čelu UDT mora biti sudija i UDT mora imati potpunu autonomiju. Do sada je sudija bio na čelu UDT samo u prvom sastavu menadžmenta. Devet posljednjih godina sudije i tužioce optužuje administrativna struktura bez sudijskog i tužilačkog iskustva. Nije li apsurdno da sudije procesuiraju pravnici bez sudijskog iskustva, ili da suspenziju glavnog tužioca Tužilaštva BiH pokreće njegov dojučerašnji stručni saradnik? Ako se uspostavljaju visoki pravosudni standardi, onda princip mora biti da sudije mogu istraživati i optuživati samo sudije istog ili višeg nivoa. Sve drugo je njihovo ponižavanje. Najlogičnije rješenje bi bilo da utvrđivanje bilo kakve odgovornost sudija bude u rukama posebnog vijeća vrhovnog suda!