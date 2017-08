BiH - zemlja rođaka i kumova

Guranje glave u pijesak i sakrivanje iza otrcanih fraza odavno je sastavni dio bh. političkog folklora.

Jedan od problema oko kojeg se glave guraju u pijesak ovog puta su posljedice ako prije oktobarskih izbora naredne godine ne budu usvojene izmjene Izbornog zakona BiH u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH o izboru delegata u Dom naroda FBiH.

Niko ne zna šta će se onda desiti, a teorije variraju od procjene da će doći do potpunog haosa i blokada jer federalni Dom naroda neće moći biti konstituisan, pa sve do "umirujućih" ocjena da će to samo biti jedna od stotinak odluka Ustavnog suda koja neće biti ispoštovana.

Iako sve ovo izgleda dramatično, sve je to u stvari priča s puno dima, a malo vatre. Isti taj Ustavni sud donio je i odluku da su Srbi konstitutivan narod na cijeloj teritoriji BiH, pa to tri federalna kantona očigledno nije mnogo uznemirilo, jer ni do dan-danas Srbima nisu priznali konstitutivnost, pa da li se iko makar počešao zbog toga?

BiH je nefunkcionalna zemlja, a njene institucije suviše su slabe za ovoliki nivo političkih zloupotreba. Ustavni sud odavno je izgubio kredibilnost, a njegove odluke gotovo da više ozbiljno ne doživljavaju ni sudije koje ih donose.

Iako to niko ne želi da vidi, suština problema je da su bh. institucije samo prazna ljuštura, dok se prava moć nalazi u rukama polumafijaških struktura koje su uzurpirale javne resurse. Zakoni, sudovi, procedure i pravila služe im samo kao smokvin list da se sakrije činjenica da je ovo zemlja kumova i rođaka, u kojoj građani služe za fingiranje demokratije.

Zato ni ne treba da čudi što je svima ravno do mora zbog činjenice da nećemo moći izabrati delegate u Dom naroda.

U ovoj zemlji se institucije ionako ništa ne pitaju, niti ičemu služe.