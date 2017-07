Bolnici potrebna reanimacija

Dobojskoj bolnici je potrebna hitna reanimacija jer ova zdravstvena ustanova gubi puls.

Blokadu njenih računa započela je Poreska uprava RS i to na mizeran iznos u poređenju s ukupnim dugovanjima bolnice za poreze i doprinose. Šta je 1,5 milion KM naspram više od 29 miliona KM? Sitnica. Šta tek slijedi ako na račun "Vodovoda" ne legne onih famoznih 380.000 KM iz gradske kase?

Još jedna blokada će da potopi bolnicu. A sve je trebalo da bude jednostavije.

Na aprilskoj sjednici Skupštine grada nastala je pometnja i nakratko je prekinuto zasjedanje da bi se ubacila nova tačka, koja je predviđala novčanu injekciju za bolničke dugove. Ni pozicija ni opozicija nisu pisnule. Sve je, činilo se, riješeno sa dvatri telefonska poziva. Međutim, dva i po mjeseca kasnije obećanim parama ni traga ni glasa. Nema ih ni na vidiku, a rok ističe. Šanse da do 12. jula novac bude prebačen na račun "Vodovoda" su sve manje, jer ga, bar tako tvrde upućeni, nema, iako je stigla saglasnost za novi kredit, a usvojen je i rebalans budžeta.

Neko se baš zaigrao kada je u pitanju bolnica, ustanova od regionalnog značaja. Dugovi se gomilaju godinama, ali novoj upravi, koja je prije tri mjeseca preuzela rukovođenje, sve se sručilo na glavu. Zatekla je 782 radnika, više od pola miliona KM dugova po sudskim presudama i ukupna dugovanja prema radnicima, bankama i dobavljačima od nevjerovatnih 40 miliona KM!? Ni uz pomoć čarobnog štapića nova garnitura ne može riješiti nagomilane probleme. Radnicima, ali i pacijentima nije ni važno ko rukovodi ustanovom, njima je bitno da plata bude na vrijeme, a zakazana operacija, pregled ili konsultacije obavljeni. To, međutim, neće biti moguće ispoštovati bez novca na prohodnim računima.

Iako su u bolnici uvjereni da će gradnja nove ustanove riješiti sve probleme, ne znam koliko je to realno jer stara bolnica ostaje kao pravni subjekt sa svim obavezama i dugovima. S obzirom na to da se u bolnici liječe i pacijenti iz desetak lokalnih zajednica, ne bi bilo loše da se, recimo, i opštine Teslić, Petrovo, Derventa, Brod, Modriča, Šamac i ostale uključe i "otkinu" nešto novca i bar nabave aparat, medicinska sredstva ili šta drugo jer će to sigurno koristiti i njihovi građani. Za rješavanje milionskih dugova potrebne su više instance, koje postavljaju i smjenjuju rukovodstvo bolnice.