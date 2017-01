Budžet za građane, ne za političare

Budžetska potrošnja je iz godine u godinu sve veće, prošle godine je prešla 14 milijardi, pretprošle je takođe bila u tom rangu, a za 2017. planirano je 13,1 milijardu konvertibilnih maraka, ali sa gotovo već sada izvjesnim povećanjem.

Znači, s ovom trenutnom računicom, tvorci naših sudbina potroše 474 KM svake sekunde. Što dalje implicira da su oni koje smo birali za ovo vremena što mi je trebalo da napišem ovih nekoliko redova potrošili cirka 40 minimalnih ličnih dohodaka. Onih ličnih dohodaka koje bh. sirotinja po nekoliko preostalih fabrika tako željno iščekuje svaki mjesec. Na stranu koliko je jadan taj njihov dohodak, o tome drugom prilikom.

I dobro, neko će reći pa budžeti su na raspolaganju političarima kako bi nam funkcionisali zdravstvo, školstvo, policija, administracija, privreda i još mnogo toga. I to je tačno, ali isto tako je tačno da ove pobrojane, ali i sve ostale oblasti u BiH ne funkcionišu u najmanju ruku da kažemo kako treba.

A kakva je uopšte to zemlja gdje se budžeti planiraju i usvajaju bez učešća javnosti, da li je neko vas pitao za šta biste voljeli da vlasti više izdvajaju u ovoj godini? Da li će vam više koristiti novi vrtić ili, recimo, uređaj na ginekološkom odjeljenju ili putovanje ministra u inostranstvo, odakle će jedino donijeti uspomene i bocu pića. Nešto ne vjerujem da jeste, znam da mene nije.

Kakvi su to političari koji nove kredite podižu kako bi vratili stare? Da, to su oni krediti uzeti od MMF-a koji su uslovljeni privatizacijom javnog sektora i gdje je ugovor s najvećim svjetskim kreditorom prošle godine sklopljen u posljednji momenat pred izbore kako ne bi došlo do bankrota u jednom tako nezgodnom trenutku.

Kakva je to država koja se po otvorenosti budžeta, odnosno količini informacija koje građani imaju o tome kako se troši njihov novac, našla iza zemalja poput Kirgistana, Bangladeša, Papue Nove Gvineje i Ugande?!

I tako će da bude do kraja svijeta, osim ako običan čovjek ne uzme stvari u svoje ruke. Vršite pritisak na političare, kontrolišite njihov rad, tražite da vam se kaže gdje su potrošili pare iz budžeta koji su napunjeni fiskalnim i parafiskalnim nametima, to jest vašim novcem. Zahtijevajte bolje sutra, ako ne za sebe onda za svoju djecu. Imate pravo na to, vi ste ih birali i oni su tu da služe, a ne da budu gospodari, kao što sada jesu.

Do tada, sirotinjo, nastavi da kopaš po kontejnerima dok se oni i ne okrenu kada prođu kraj vas u skupocjenim limuzinama.